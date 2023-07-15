Попередні дослідження описували це випромінювання лише теоретично. Тепер же вченим вдалося довести його наявність і навіть виміряти інтенсивність.

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SpaceX шкодить астрономії

У міру того, як небо Землі стає все більш переповненим, вплив супутників на наше вивчення космосу викликає все більше занепокоєння. Наразі SpaceX має приблизно 4365 своїх малих інтернет-супутників на навколоземній орбіті, і планує запустити ще тисячі. І це не єдина компанія. OneWeb має понад 600 своїх апаратів і хоче запустити ще тисячі, починаючи з 2024 року.

SpaceX прислухалася до занепокоєння щодо забруднення видимим світлом і розробила новий, тьмяніший супутник. Але видимі довжини хвиль представляють лише один вид земної астрономії. Інша, можливо, набагато важливіша галузь — радіоастрономія, і саме в ній виникає нова проблема.

Радіочастоти між 10,7 і 12,7 гігагерца офіційно використовуються супутниками для низхідного зв'язку, принаймні в Європі. Але вчені вважають, що супутники можуть випромінювати ненавмисні радіохвилі за межами цього діапазону. Дослідник Ді Вруно та його колеги використовували низькочастотну решітку (LOFAR) в Європі — мережу, що складається з близько 20 000 радіоантен, розподілених по 52 локаціях. З таким рівнем чутливості вони спостерігали за 68 супутниками, що належать до сузір'я Starlink. Вони й виявили електромагнітний витік.

За допомогою LOFAR ми виявили випромінювання в діапазоні від 110 до 188 мегагерців від 47 з 68 супутників, які спостерігали. Цей діапазон частот включає захищену смугу між 150,05 і 153 мегагерців, спеціально виділену для радіоастрономії Міжнародним союзом електрозв'язку,

– розповідає астроном Цес Басса з ASTRON, Нідерландського інституту радіоастрономії.

Це випромінювання є ненавмисним і походить від електроніки супутників. Воно також не порушує жодних правил. Тут, на Землі, Міжнародна електротехнічна комісія накладає суворі обмеження на електричні пристрої, щоб контролювати електромагнітні перешкоди, але ці правила не діють у космосі. Поки що вплив відносно невеликий, але що більше супутників випромінюватимуть цей ненавмисний радіосигнал, тим яскравішим він буде для телескопів.

Втім, рішення вже розробляється. Дослідники зв'язалися з компанією SpaceX, яка працює над тим, щоби зменшити або усунути цей ненавмисний витік.