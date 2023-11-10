Проєкт, який обидві сторони стверджували, що успішно розробили і продемонстрували, не викликав ентузіазму у великих виробників смартфонів. Компанія Qualcomm повідомила, що через те, що виробники віддають перевагу стандартним рішенням у підключенні телефонів до супутників, вони вирішили відмовитися від власного рішення, представленого на початку цього року.

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Всі працюють над власними технологіями

Кілька гігантів індустрії активно шукають альтернативні технології, що дозволяють безпосередньо підключати стандартні пристрої до супутників. Серед них такі компанії, як:

Apple,

Iridium,

SpaceX,

T-Mobile,

AT&T,

AST SpaceMobile.

Apple, наприклад, самостійно впровадила послуги екстреного зв'язку у своїх останніх моделях iPhone 14 та iPhone 14 Pro, покриваючи витрати, пов'язані з супутниковим зв'язком.

Qualcomm змирилася зі станом речей

У своїй офіційній заяві Qualcomm визнала цю галузеву тенденцію, висловивши сподівання на продовження співпраці з Iridium у розробці рішень на основі стандартів. Рішення припинити спільний проєкт, згідно із заявою Qualcomm, відповідає тенденції виробників смартфонів до більш традиційних підходів.

Компанія Iridium, яка не зазнала фінансових втрат від припинення проєкту, наголосила на можливості відновити співпрацю з іншими компаніями, що займаються проєктами супутникового зв'язку.

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Супутниковий провайдер запевнив, що розрив зв'язків з Qualcomm не матиме негативного впливу на його фінансові результати. Очікується, що цей крок дозволить Iridium дослідити нові шляхи в ініціативах супутникового зв'язку з іншими партнерами.