Розпочатий о 15:44 за східним часом (23:44 за київським часом), відлік часу був тимчасово зупинений на 2 хвилини 42 секунди для проведення додаткових перевірок з метою усунення виявленої проблеми. Після затримки випробування продовжилося за планом, імітуючи повне 470-секундне згоряння головної ступені, що імітувало умови під час реального запуску.

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Попри незначні зміни в роботі двигуна, що спостерігалися в останню хвилину запуску, ESA повідомило про успішне завершення випробувань прототипу Ariane 6. Випробування стало вирішальним кроком уперед у великій програмі випробувань, що включає співпрацю між ArianeGroup, CNES (Французьким космічним агентством) та ESA.

Генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер висловив задоволення, заявивши:

Ця знакова репетиція відбулася після багатьох років проектування, планування, підготовки, будівництва та важкої роботи найкращих європейських космічних інженерів. Ми знову на шляху до відновлення автономного доступу Європи до космосу.

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Ariane 6 готова до польоту

Повномасштабне статичне випробування вважається однією з останніх оцінок перед тим, як ЄКА оголосить дату першого запуску Ariane 6. Подальші випробування, в тому числі вогневі випробування верхнього ступеня Ariane 6 в грудні на німецькій випробувальній базі, заплановані з метою вивчення продуктивності в полегшених умовах.

Генеральний директор ArianeGroup Мартін Сіон зазначив, що додаткові випробування будуть зосереджені на демонстрації відмовостійкості та доставці бортового обладнання для першого запуску в Куру, підтверджуючи, що як основний, так і розгінний ступені успішно пройшли всі необхідні випробування для готовності до першого польоту.