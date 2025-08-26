Як зміниться сервіс?

Компанія Grammarly, заснована українцями, стоїть на порозі масштабної трансформації. За словами нового CEO Шишира Меротри, сервіс, яким щодня користуються близько 40 мільйонів людей, перестане бути лише інструментом для виправлення помилок в англійських текстах. Замість цього він стане платформою для численних ШІ-агентів. Сам Grammarly розглядається як перший такий агент, до якого з часом долучаться інші, у тому числі й від сторонніх розробників, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Цю нову концепцію в компанії називають "ШІ-автобаном". Якщо уявити, що зараз цією дорогою рухається лише один автомобіль – умовний "вчитель англійської", – то невдовзі трафік стане значно жвавішим.

Розширення функціоналу заплановане на 2025 рік. При цьому Grammarly стане відкритою платформою, що дозволить інтегрувати й сторонніх ШІ-агентів.

Ключова розробка цих інновацій зосереджена в київському офісі, що підкреслює важливість української команди для компанії.

Стратегія Grammarly суттєво відрізняється від підходу конкурентів, таких як ChatGPT. Замість того щоб бути окремим сервісом, куди користувачу потрібно заходити, компанія прагне інтегрувати своїх ШІ-агентів безпосередньо в робочі середовища людини – чи то Google Docs і Gmail, чи нотатки на iPhone. Це дозволить надавати допомогу в режимі реального часу на майже 500 000 вебсайтів та у різноманітних додатках без потреби щоразу відкривати один централізований застосунок.

Нова назва

Разом із запуском нових функцій компанія готується до ребрендингу. Нову назву вже обрано, але офіційно її представлять пізніше. Обіцяють зробити це до кінця 2025 року.

Ці зміни відбуваються на тлі значного успіху компанії, яка з 2011 року є прибутковою. У 2021 році, після залучення інвестицій у розмірі 200 мільйонів доларів, її капіталізація перевищила 13 мільярдів доларів, а виторг на сьогодні сягає 700 мільйонів доларів.