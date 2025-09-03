Наскільки потужними стали сучасні DDoS-атаки?

Протягом останніх тижнів захисні системи компанії Cloudflare працювали в посиленому режимі, автоматично блокуючи сотні так званих гіпероб’ємних DDoS-атак. Кульмінацією стала нейтралізація наймасштабнішої в історії атаки, пікова потужність якої сягнула 11,5 терабіта на секунду при 5,1 мільярда пакетів на секунду (Bpps), пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Дивіться також Будьте обережні з цим додатком, адже він насправді є вірусом

Суть таких атак полягає в тому, що зловмисники намагаються перевантажити цільовий сервер або мережу величезним потоком фальшивого трафіку. Це призводить до вичерпання пропускної здатності каналу або ресурсів системи, внаслідок чого легітимні користувачі втрачають доступ до сайтів чи сервісів.

За інформацією Cloudflare, рекордна атака потужністю 11,5 Тбіт/с була реалізована за допомогою техніки UDP-флуду. Примітно, що основне джерело шкідливого трафіку походило з інфраструктури Google Cloud, а сам напад тривав лише близько 35 секунд, чого виявилося достатньо для створення колосального навантаження.

Цей інцидент встановив новий світовий рекорд, значно перевершивши попередні показники:

Лише два місяці тому, у червні, Cloudflare повідомляла про блокування атаки потужністю 7,3 Тбіт/с, спрямованої на неназваного хостинг-провайдера.

До цього найбільшою вважалася атака в жовтні 2024 року на 3,8 Тбіт/с.

Для порівняння, у січні 2022 року Microsoft вдалося відбити атаку потужністю 3,47 Тбіт/с на одного зі своїх клієнтів в Азії.

Крім того, у липні 2024 року потужна DDoS-атака спричинила збої в роботі сервісів Microsoft 365 та Azure по всьому світу.

Згідно з квартальним звітом Cloudflare за 2025 рік, кількість DDoS-атак стрімко зростає. У 2024 році їхня кількість зросла на 198% порівняно з попереднім кварталом і на 358% у річному обчисленні. Загалом за минулий рік компанія нейтралізувала 21,3 мільйона DDoS-атак, спрямованих як на клієнтів, так і на власну інфраструктуру.

Особливо значне зростання спостерігалося в атаках на мережевому рівні – на 509% з початку 2025 року. У звіті згадується 18-денна багатовекторна кампанія проти інфраструктури Cloudflare, під час якої було зафіксовано 6,6 мільйона атак. Для цього використовувалися різні методи, зокрема SYN-флуд, атаки з використанням ботнету Mirai та атаки з посиленням через протокол SSDP.