Інноваційний підхід вчених полягає у використанні модуляції електричного поля для передачі даних на близькі відстані, забезпечуючи необхідну пропускну здатність для мультимедійних додатків, споживаючи при цьому значно менше енергії, ніж Bluetooth.

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В чому секрет нової технології

На відміну від традиційних бездротових технологій, таких як Bluetooth, Wi-Fi та 5G, які використовують електромагнітну модуляцію, розроблену понад 125 років тому для передачі даних на великі відстані, модуляція електричного поля використовує електричні хвилі короткого радіусу дії.

Близькість мобільних пристроїв до користувачів робить модуляцію електричного поля більш ефективним методом зв'язку. Це, своєю чергою, призводить до збільшення часу автономної роботи під час прослуховування музики в навушниках, телефонних дзвінків, використання фітнес-трекерів або взаємодії з пристроями "розумного будинку".

Дослідники бачать майбутнє, в якому ця технологія може полегшити виконання повсякденних завдань, таких як відкривання дверей дотиком або обмін контактною інформацією за допомогою рукостискання. Недорога природа цієї технології дозволяє швидко і легко розгортати її, а в разі масового виробництва вона може бути мініатюризована до розміру мікросхеми, що робить її придатною для інтеграції в будь-який пристрій.

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Зараз інженери активно шукають промислових партнерів, щоб прискорити мініатюризацію цієї технології для персональних пристроїв. Потенційно широке впровадження цієї енергоефективної альтернативи може відкрити нову еру покращеної продуктивності акумуляторів та безперебійного зв'язку у сфері мобільних технологій.