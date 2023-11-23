Як зазначає сама дизайнерка, на створення її "надихнули" продукти, схильні до передчасного псування через неправильне зберігання – овочі, фрукти та хлібобулочні вироби.

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Як це працює

Конструкція охолоджувача і принцип його роботи надзвичайно прості. Він складається з кількох окремих, встановлених один на одного контейнерів для продуктів із резервуаром для води та кришкою. Самі камери виготовлені з пористої глини раку, що видобувається в регіоні Вестервальд.

Раку – це техніка створення кераміки, що зародилася в стародавній Японії. Спочатку в цій техніці виготовляли чаші, курильниці та глечики для чайної церемонії. Однак пізніше техніка раку прийшла в Європу і стала використовуватися не тільки для цих виробів, а й для звичайних кухлів, тарілок і багато чого іншого.

Глина поглинає воду з ємності, яка, випаровуючись зі стінок контейнера, охолоджує його вміст до температури від 13 до 17 градусів за Цельсієм.



Охолоджувач TONY / Фото Леа Лоренц/Колаж 24 Каналу



Охолоджувач TONY / Фото Леа Лоренц/Колаж 24 Каналу

Корпус таких холодильників досить міцний і забезпечує їм тривалий термін експлуатації.

У разі пошкодження або закінчення терміну служби глиняний холодильник утилізується шляхом перероблювання у вогнетривку глину, яку потім можна використовувати для виробництва нових холодильників, забезпечуючи тим самим екологічно замкнутий безвідходний цикл.



Охолоджувач TONY / Фото Леа Лоренц/Колаж 24 Каналу

Окремі глиняні холодильники доступні в трьох різних розмірах, які можна штабелювати одне на одного. Це має ту перевагу – кожен глечик працює окремо, ніж не прив'язаний до одного місця, і забезпечений достатньою кількістю води.

Дизайнерка наголошує на тому, що жоден з етапів створення такого холодильника не є небезпечним: ні виробництво, ні видобуток сировини, ні використання продукту не виділяють шкідливих для довкілля речовин.