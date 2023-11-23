Як зазначає сама дизайнерка, на створення її "надихнули" продукти, схильні до передчасного псування через неправильне зберігання – овочі, фрукти та хлібобулочні вироби.
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Як це працює
Конструкція охолоджувача і принцип його роботи надзвичайно прості. Він складається з кількох окремих, встановлених один на одного контейнерів для продуктів із резервуаром для води та кришкою. Самі камери виготовлені з пористої глини раку, що видобувається в регіоні Вестервальд.
Глина поглинає воду з ємності, яка, випаровуючись зі стінок контейнера, охолоджує його вміст до температури від 13 до 17 градусів за Цельсієм.
Охолоджувач TONY / Фото Леа Лоренц/Колаж 24 Каналу
Охолоджувач TONY / Фото Леа Лоренц/Колаж 24 Каналу
Корпус таких холодильників досить міцний і забезпечує їм тривалий термін експлуатації.
У разі пошкодження або закінчення терміну служби глиняний холодильник утилізується шляхом перероблювання у вогнетривку глину, яку потім можна використовувати для виробництва нових холодильників, забезпечуючи тим самим екологічно замкнутий безвідходний цикл.
Охолоджувач TONY / Фото Леа Лоренц/Колаж 24 Каналу
Окремі глиняні холодильники доступні в трьох різних розмірах, які можна штабелювати одне на одного. Це має ту перевагу – кожен глечик працює окремо, ніж не прив'язаний до одного місця, і забезпечений достатньою кількістю води.
Дизайнерка наголошує на тому, що жоден з етапів створення такого холодильника не є небезпечним: ні виробництво, ні видобуток сировини, ні використання продукту не виділяють шкідливих для довкілля речовин.
- Інтенсивні експерименти з різними типами глини під час приготування показали, що глина раку найкраще поглинає воду з резервуара для води і забезпечує оптимальний охолоджуючий ефект.
- Глина раку, що використовується для виробництва, походить з регіону Вестервальд у Німеччині, що дозволяє уникнути довгих транспортних маршрутів і, отже, зменшити викиди вуглекислого газу.
- Після виробництва глиняні кулери обпалюються при найнижчій можливій температурі 1000 градусів, щоб споживати мінімум енергії.
- Глиняний глечик-холодильник виготовлено міцно, щоб він служив якомога довше.