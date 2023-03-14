На що здатна робособака Anymal

Робособака здатна використовувати Wi-Fi і 4G/LTE для зв'язку з датчиками й операторами. Робот обладнаний камерами з можливістю зуму, тепловізором, мікрофоном і бортовим комп'ютером. Загалом такий патрульний здатен перевіряти територію Центру обробки даних на відповідність понад 70-м параметрам і робити це практично на ходу.

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Anymal забезпечує візуальний дистанційний огляд, розпізнає перегрів або, наприклад, сповіщає про надмірні вібрації обладнання. Наявність лідара і LED-підсвічування дає змогу діяти навіть під час нічних змін. Втім, в Anybotics наголошують, що люди досі потрібні для догляду за ЦОД, а роботи відіграють допоміжну роль, своєчасно надаючи персоналу необхідні дані.



Робот Anymal патрулює територію Центру обробки даних Digital Realty / Фото ANYbotics

Digital Realty, що управляє трьома ЦОД у Цюріху – не єдиний оператор, який експериментує з помічниками в дата-центрах. Та й чотириногі роботи – не єдине рішення. Наприклад, Fujitsu і NTT Data розробляють роботів на моторизованій платформі для безлюдних ЦОД, які майже не потребують втручання людини для підтримання роботи, а Alibaba використовує у своїх ЦОД автономні маніпулятори, що нагадують роботів на складальних лініях.

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Кілька слів про ANYbotics та Anymal

Заснована 2016 року Anybotics є швейцарським розробником і виробником роботів. Модель Anymal дуже нагадує робота Spot компанії Boston Dynamics, але йдеться про самостійну розробку. Чотириногий робопес Anymal зростом 70 сантиметрів і завдовжки 80 сантиметрів у захищеному корпусі повністю автоматизований і здатний автономно бігати до 90 хвилин. На повну зарядку йде три години, але є опція швидкої підзарядки. Робот самостійно повертається до док-станції для поповнення запасів енергії.