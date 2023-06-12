Амфора на пляжі

Як розповіли у музеї, родина рятувала прісноводних черепах на пляжі, коли побачила незвичну посудину, що наближалася до них у воді. Виловивши об'єкт, Юрій Пословський, історик за фахом, зрозумів, що це візантійська амфора.

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Родина прийняла рішення передати її до музею. Згадавши про пограбований краєзнавчий музей у рідному місті, вони вирішили подарувати артефакт Херсону. Сьогодні амфора перевезена до місця призначення і згодом займе гідне місце в експозиції,

– написали представники Херсонського обласного краєзнавчого музею.



Амфору передали до музею / Фото Херсонського обласного краєзнавчого музею

Амфора, як повідомляється, зроблена з глини. Вона не потонула завдяки земляній пробці, що утворилася у горловині посудини, заблокувавши вихід повітря й потрапляння води всередину. Імовірно, її було вимито з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля.

Візантійська імперія виникла у 395 році нашої ери внаслідок поділу Римської імперії на Західну та Східну. Після низки пережитих криз була остаточно знищена в 1453 році османами. У таких амфорах могли зберігати вино або оливкову олію. Отвір закупорювали воском або смолою.



Юрій Пословський передає амфору співробітниці краєзнавчого музею / Фото Херсонського обласного краєзнавчого музею

Наразі неясно, якого віку виявлена амфора і що в ній зберігалося. Імовірно, музей проведе детальні дослідження.