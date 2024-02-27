Російські пабліки та ЗМІ панікують – по всій території країни зафіксовані збої в роботі низки сервісів, інформує 24 Канал.

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Почалося все з проблем в роботі Telegram. За даними платформи Downdetector збій в роботі месенджера фіксується у Росії, США та деяких країнах Європи. Однак у Росії до цього додалися проблеми і з іншими сервісами.

Користувачі соціальних мереж не можуть зайти в застосунки VK і YouTube , а в тих, кому все-таки вдається відкрити сервіси, не вантажаться медіафайли та повідомлення.

і , а в тих, кому все-таки вдається відкрити сервіси, не вантажаться медіафайли та повідомлення. Зі збоями також працює WhatsApp і Viber .

і . Російські так звані журналісти з РИА Новости також зазначають, що збої спостерігаються і в роботі мобільних операторів: "Мегафон", "Білайн", Tele2, "МТС" і Yota.

В Україні YpuTube також "штормить"

Слід зазначити, що проблеми в роботі YouTube спостерігаються також і в Україні. Користувачі скаржаться на проблеми з сервісом, які почалися ще з вечора понеділка – тоді були лише проблеми з авторизацією.

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У вівторок зранку скарг на роботу сервісу стало ще більше, а до проблем з авторизацією додалися складнощі із завантаженням та публікацією відео.