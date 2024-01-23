Загальновідомо, що розширення для Google Chrome встановлені з магазину розширень не завжди можуть бути безпечні. 24 Канал підготував кілька простих способів, як захистити свій браузер від сумнівних доповнень.

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Як уникнути встановлення шкідливого доповнення Chrome

Використовуйте Інтернет-магазин Chrome

Найбезпечнішим способом є використання Інтернет-магазину Chrome, найбезпечнішого місця для встановлення розширень для Chrome. За даними Chome Stats, у Інтернет-магазині Chrome є понад 125 000 розширень і веб-застосунків. Якщо ви шукаєте менеджер паролів або розширення для розвитку творчих здібностей, ви, швидше за все, знайдете щось підходяще.

Основним недоліком використання Інтернет-магазину Chrome є те, що в ньому все одно залишаться сумнівні розширення, які вам не варто встановлювати. Отже, вам все одно слід перевірити надійність розширення, перш ніж встановлювати його.

використання Інтернет-магазину Chrome є те, що в ньому все одно залишаться сумнівні розширення, які вам не варто встановлювати. Отже, вам все одно слід перевірити надійність розширення, перш ніж встановлювати його. Перевагою є те, що якщо ви випадково завантажите шкідливе розширення Chrome і Google видалить його, ви отримаєте відповідне повідомлення, а розширення буде вимкнено на вашому комп'ютері.

Вивчіть розробника

Перш ніж встановлювати розширення, перевірте легітимність розробника. Щоб відрізнити професійного розробника, перевірте, чи має він повноцінний веб-сайт або публічний профіль.

Єдиний недолік полягає в тому, що деякі розробники роблять розширення шкідливими через місяці або роки після їх випуску або виявляють, що акаунти скомпрометовані і в них доданий шкідливий код. Довіряйте своїм інстинктам і використовуйте інше розширення для браузера, якщо щось не так.

Переконайтеся, що розширення регулярно оновлюється

Перш ніж встановлювати розширення, переконайтеся, що воно регулярно оновлюється. Якщо розширення застаріле, воно менш безпечне, ніж сучасні розширення. Немає сенсу використовувати розширення, якщо воно може містити вразливості, які можуть наразити вас на небезпеку під час перегляду веб-сторінок.

Перевіряйте відгуки

Відгуки – ваші найкращі друзі! Перевірка відгуків людей, які використовували розширення для браузера, допоможе вам отримати уявлення про сервіс на основі досвіду інших людей. Ви також можете оцінити середній досвід користувачів і те, чи вважають вони розширення для Chrome безпечним.

Якщо значна частина відгуків негативна, пошукайте аналогічне розширення з більшою кількістю позитивних відгуків.

Регулярно виконуйте антивірусну перевірку

За допомогою надійного антивірусного програмного забезпечення ви можете стежити за всім, що потрапляє у ваш браузер. Відомі шкідливі розширення Chrome, потенційно небажані програми, а також будь-яка невідома, але точно шкідлива мережева або внутрішня активність буде виявлена авторитетною антивірусною програмою, наприклад, Bitdefender або Malwarebytes.

Однак антивірусне програмне забезпечення може зробити не так багато для захисту вас в Інтернеті, а віруси у Chrome завжди намагатимуться залишатися невиявленими якомога довше. Щоб не перевантажувати браузер надмірною кількістю розширень, встановлюйте лише ті, які вам дійсно потрібні.

Використовуйте Chrome Enhanced Safe Browsing

Щоб захиститися від шкідливих розширень у браузері, ви можете скористатися розширеним безпечним переглядом Chrome. Покращений безпечний перегляд – це потужний режим перегляду, який, по суті, слугує антивірусом браузера і захищає вас від небезпечних завантажень, розширень і веб-сайтів.

Ви можете активувати Покращений безпечний перегляд у Chrome, зайшовши в налаштування свого облікового запису Google за адресою Безпека > Керування покращеним безпечним переглядом > Покращений безпечний перегляд.

Ось як виявити небезпечне розширення для Chrome

Якщо ви особливо підковані в техніці, ви можете взяти свою цифрову безпеку у власні руки, дослідивши розширення Chrome, які ви використовуєте. Варто почати з таких методів, як перевірка дозволів для розширення, перевірка мережевих трас і використання засобу перегляду джерел розширень Chrome.

Перевірте свої розширення в CRXcavator

CRXcavator оцінює розширення Firefox, Edge і Chrome і обчислює ступінь ризику на основі таких факторів, як слабкі політики безпеки і надмірна кількість дозволів. Виконавши пошук розширення за допомогою CRXcavator (або ввівши ідентифікатор розширення з URL-адреси – рядка літер або цифр), ви можете переглянути звіт про розширення і прийняти обґрунтоване рішення про те, чи варто його завантажувати.

Враховуйте дозволи на розширення для Chrome

CRXcavator надає чудову інформацію про надійність доповнень для Google Chrome, але вона корисна лише в контексті. Коли ви знаєте, які дозволи запитує веб-браузер, вам слід подумати, чи дійсно він їх потребує. Попри ризики, розширення для Chrome, що керується паролем, потребуватиме дозволу на доступ до вмісту веб-сторінки та заповнення форм. Такі самі дозволи були б нерозумними для розширення, яке стежить за погодою.

Перегляньте мережеве трасування в Інструментах розробника

Ви можете отримати інформацію про те, чи є розширення для Google Chrome шкідливим, відстежуючи його мережеву активність. Більше інформації про активність у вашій мережі можна отримати, захопивши файл мережевого трасування через ваш браузер.

Використовуйте Chrome Extension Source Viewer

Ви можете отримати найкраще уявлення про те, що робить розширення вашого браузера, проаналізувавши вихідний код, створений за допомогою Chrome Extension Source Viewer. Аналіз вихідного коду, безперечно, складний, але ваші шанси на успіх зростуть, якщо ви зрозумієте, як створюються розширення для браузера.

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Розширення Chrome – це величезна зручність, оскільки вони можуть значно полегшити роботу в Інтернеті, але важливо переконатися, що всі встановлені вами розширення Chrome є безпечними для використання.