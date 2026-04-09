Почему нам стоит волноваться за астронавтов "Артемиды-2"?

Экипаж миссии Artemis 2, в состав которого входят Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, уже вписал свои имена в историю, преодолев рекордное расстояние от Земли. На обратной стороне Луны они достигли точки, расположенной за 406 770 километров от нашей планеты, что превышает показатель легендарной миссии Apollo 13. Во время шестичасового полета над дальней стороной спутника астронавты наблюдали уникальные пейзажи на сложном лунном рельефе. Однако, несмотря на успех первой части путешествия, все еще существует серьезное беспокойство относительно финального этапа возвращения, пишет 24 Канал.

Главным источником тревоги является тепловой щит корабля Orion. Джаред Айзекман, администратор NASA, открыто признал, что ситуация с термической защитой лишает его покоя, и напряжение не спадет, пока экипаж не окажется под парашютами в водах Тихого океана. Проблема заключается в том, что для этой критической фазы полета фактически не существует плана "Б" – тепловой щит должен сработать идеально, ведь он является единственной преградой между людьми и раскаленной плазмой.

При входе в атмосферу капсула отделится от сервисного модуля и начнет стремительное погружение со скоростью почти 40 233 километра в час. Из-за колоссального сжатия воздуха перед кораблем температура на внешней поверхности возрастет до 2 760 градусов Цельсия. В этот момент вокруг Orion образуется слой ионизированного газа – плазмы, который на несколько минут полностью заблокирует радиосвязь с центром управления.



Процесс изготовления теплового щита / Фото NASA

Предыдущий опыт совсем не успокаивает

Техническое беспокойство базируется на результатах предыдущей беспилотной миссии Artemis I в 2022 году. Тогда инженеры зафиксировали неожиданную потерю обугленного материала теплового щита. Исследование NASA показали, что внутри защитного слоя накапливались газы, которые не могли выйти наружу, что приводило к образованию трещин и отрыву целых кусков материала.



Так выглядел тепловой щит Artemis 1 после возвращения капсулы домой / Фото NASA

В отличие от эпохи Apollo, где использовалась структура, похожая на пчелиные соты, современный щит Orion состоит из монолитных блоков материала Avcoat толщиной 7,6 сантиметра, что было сделано ради ускорения производства и экономии средств. Однако это решение привело к тому, что трещины в блоках распространялись неконтролируемо.



NASA предложило решение

Доктор Чарльз Камарда, бывший астронавт и эксперт по инженерии, проводит тревожные параллели между нынешним подходом NASA и обстоятельствами, которые привели к катастрофам шаттлов Challenger и Columbia. По его словам, агентство игнорирует риски, надеясь на изменение траектории полета.

Вместо "скачкообразного" входа в атмосферу, который использовался ранее, Artemis 2 пойдет по более крутой траектории, чтобы сократить время пребывания под воздействием высоких температур. Однако Камарда утверждает, что NASA тестировало лишь небольшие образцы материала размером 15 сантиметров, которые не отражают реального поведения всей изогнутой структуры щита в экстремальных условиях.



Испытательный блок Avcoat проходит тесты тепловыми импульсами внутри камеры и трескается под воздействием температуры / Фото NASA

Весь путь от столкновения с атмосферой до приземления продлится около 16 минут, по данным Daily Mail. За это время корабль должен замедлиться с 11 километров в секунду до безопасных значений. Если тепловая защита выдержит, на высоте сработают 11 парашютов, которые последовательно уменьшат скорость до 27 километров в час перед самым погружением в океан вблизи Сан-Диего.