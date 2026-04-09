Чому нам варто хвилюватися за астронавтів "Артеміди-2"?

Екіпаж місії Artemis 2, до складу якого входять Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен, уже вписав свої імена в історію, подолавши рекордну відстань від Землі. На зворотному боці Місяця вони досягли точки, розташованої за 406 770 кілометрів від нашої планети, що перевищує показник легендарної місії Apollo 13. Під час шестигодинного польоту над далекою стороною супутника астронавти спостерігали унікальні пейзажі на складному місячному рельєфі. Проте, попри успіх першої частини подорожі, усе ще існує серйозне занепокоєння щодо фінального етапу повернення, пише 24 Канал.

Дивіться також Розмова космічних масштабів: екіпаж місії Artemis 2 подзвонив астронавтам на МКС

Головним джерелом тривоги є тепловий щит корабля Orion. Джаред Айзекман, адміністратор NASA, відкрито визнав, що ситуація з термічним захистом позбавляє його спокою, і напруга не спаде, доки екіпаж не опиниться під парашутами у водах Тихого океану. Проблема полягає в тому, що для цієї критичної фази польоту фактично не існує плану "Б" – тепловий щит повинен спрацювати ідеально, адже він є єдиною перепоною між людьми та розпеченою плазмою.

Під час входу в атмосферу капсула відокремиться від сервісного модуля й почне стрімке занурення зі швидкістю майже 40 233 кілометри на годину. Через колосальне стиснення повітря перед кораблем температура на зовнішній поверхні зросте до 2 760 градусів Цельсія. У цей момент навколо Orion утвориться шар іонізованого газу – плазми, який на кілька хвилин повністю заблокує радіозв'язок з центром управління.



Процес виготовлення теплового щита / Фото NASA

Попередній досвід зовсім не заспокоює

Технічне занепокоєння базується на результатах попередньої безпілотної місії Artemis I у 2022 році. Тоді інженери зафіксували неочікувану втрату обвугленого матеріалу теплового щита. Дослідження NASA показали, що всередині захисного шару накопичувалися гази, які не могли вийти назовні, що призводило до утворення тріщин та відриву цілих шматків матеріалу.



Так виглядав тепловий щит Artemis 1 після повернення капсули додому / Фото NASA

На відміну від епохи Apollo, де використовувалася структура, схожа на бджолині соти, сучасний щит Orion складається з монолітних блоків матеріалу Avcoat товщиною 7,6 сантиметра, що було зроблено заради прискорення виробництва та економії коштів. Однак це рішення призвело до того, що тріщини в блоках поширювалися неконтрольовано.



NASA запропонувало рішення

Доктор Чарльз Камарда, колишній астронавт і експерт з інженерії, проводить тривожні паралелі між нинішнім підходом NASA та обставинами, які призвели до катастроф шатлів Challenger і Columbia. За його словами, агентство ігнорує ризики, сподіваючись на зміну траєкторії польоту.

Замість "стрибкоподібного" входу в атмосферу, який використовувався раніше, Artemis 2 піде за крутішою траєкторією, щоб скоротити час перебування під впливом високих температур. Проте Камарда стверджує, що NASA тестувало лише невеликі зразки матеріалу розміром 15 сантиметрів, які не відображають реальної поведінки всієї вигнутої структури щита в екстремальних умовах.



Випробувальний блок Avcoat проходить тести тепловими імпульсами всередині камери і тріскається під впливом температури / Фото NASA

Весь шлях від зіткнення з атмосферою до приземлення триватиме близько 16 хвилин, за даними Daily Mail. За цей час корабель має сповільнитися з 11 кілометрів на секунду до безпечних значень. Якщо тепловий захист витримає, на висоті спрацюють 11 парашутів, які послідовно зменшать швидкість до 27 кілометрів на годину перед самим зануренням в океан поблизу Сан-Дієго.