Станет ли GPT-5 началом ценовой войны?

Генеральный директор компании Сэм Альтман назвал GPT-5 одной из лучших языковых моделей в мире. Она действительно демонстрирует высокие результаты в программировании и других задачах, хотя по некоторым тестам лишь незначительно превосходит модели от Anthropic, Google DeepMind и xAI, а в других даже немного уступает. Однако ключевой особенностью новинки стала ее цена, которая оказалась значительно ниже, чем у конкурентов. Доступ к API модели GPT-5 стоит всего 1,25 доллара за 1 миллион токенов на вход і 10 долларов за 1 миллион токенов на выход, с дополнительными 0,125 доллара за кэшированные входные данные, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Для сравнения:

Модель Claude Opus 4.1 от Anthropic стоит 15 долларов за входные токены и 75 долларов за выходные, хотя Anthropic предлагает скидки за кэширование и пакетную обработку.

Google Gemini 2.5 Pro имеет похожие цены для базового доступа, но для больших объемов запросов плата возрастает.

Такая ценовая политика делает GPT-5 наиболее привлекательным выбором для разработчиков, особенно тех, кто работает над кодированием.

Эксперты и разработчики активно комментируют эту ситуацию. Например, Саймон Уиллисон, которого OpenAI представила в своем промо-ролике, отметил, что цены на GPT-5 являются чрезвычайно конкурентными. Соучредитель OthersideAI Мэтт Шумер добавил, что модель даже дешевле предыдущей GPT-4o, что повышает ее привлекательность для бизнеса. На платформах, таких как X и Hacker News, пользователи называют цены "убийственными" для рынка, что может заставить конкурентов пересматривать свои тарифы.

Проблема для конкурентов очевидна: если они не снизят свои цены, пользователи перейдут к OpenAI, а сами они просто обанкротятся. Поэтому теперь компании должны будут разрабатывать более дешевые модели или продавать текущие себе в минус, чтобы удержать людей.

Ценовая стратегия OpenAI может иметь далеко идущие последствия. Рынок моделей искусственного интеллекта сталкивается с высокими затратами на инфраструктуру. Например, OpenAI заключила контракт с Oracle на 30 миллиардов долларов ежегодно для обеспечения вычислительных мощностей, тогда как ее годовой доход составляет всего 10 миллиардов. Meta планирует потратить до 72 миллиардов долларов на ИИ-инфраструктуру в 2025 году, а Alphabet выделяет 85 миллиардов на капитальные расходы. Такие инвестиции обычно повышают цены, но OpenAI пошла другим путем, снизив их.

Пойдут ли конкуренты, такие как Anthropic или Google, на аналогичные шаги? Предыдущие действия Google, которая уже снижала цены, свидетельствуют, что это возможно. Для стартапов, которые используют ИИ-модели, снижение цен стало бы хорошей новостью, ведь высокие тарифы усложняют их экономику. Например, инструменты для кодирования, такие как Cursor, которые интегрируют GPT-5, уже предлагают модель своим пользователям. Если ценовая конкуренция усилится, это может ускорить развитие ИИ-технологий и сделать их более доступными для более широкой аудитории.