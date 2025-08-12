Чи стане GPT-5 початком цінової війни?

Генеральний директор компанії Сем Альтман назвав GPT-5 однією з найкращих мовних моделей у світі. Вона дійсно демонструє високі результати в програмуванні та інших завданнях, хоча за деякими тестами лише незначно перевершує моделі від Anthropic, Google DeepMind та xAI, а в інших навіть трохи поступається. Проте ключовою особливістю новинки стала її ціна, яка виявилася значно нижчою, ніж у конкурентів. Доступ до API моделі GPT-5 коштує всього 1,25 долара за 1 мільйон токенів на вхід і 10 доларів за 1 мільйон токенів на вихід, із додатковими 0,125 долара за кешовані вхідні дані, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Для порівняння:

Модель Claude Opus 4.1 від Anthropic коштує 15 доларів за вхідні токени та 75 доларів за вихідні, хоча Anthropic пропонує знижки за кешування та пакетну обробку.

Google Gemini 2.5 Pro має схожі ціни для базового доступу, але для великих обсягів запитів плата зростає.

Така цінова політика робить GPT-5 найбільш привабливим вибором для розробників, особливо тих, хто працює над кодуванням.

Експерти та розробники активно коментують цю ситуацію. Наприклад, Саймон Віллісон, якого OpenAI представила у своєму промо-ролику, зазначив, що ціни на GPT-5 є надзвичайно конкурентними. Співзасновник OthersideAI Метт Шумер додав, що модель навіть дешевша за попередню GPT-4o, що підвищує її привабливість для бізнесу. На платформах, таких як X і Hacker News, користувачі називають ціни "убивчими" для ринку, що може змусити конкурентів переглядати свої тарифи.

Проблема для конкурентів очевидна: якщо вони не знизять свої ціни, користувачі перейдуть до OpenAI, а самі вони просто збанкрутують. Тож тепер компанії муситимуть розробляти дешевші моделі або продавати поточні собі в мінус, щоб утримати людей.

Цінова стратегія OpenAI може мати далекосяжні наслідки. Ринок моделей штучного інтелекту стикається з високими витратами на інфраструктуру. Наприклад, OpenAI уклала контракт із Oracle на 30 мільярдів доларів щорічно для забезпечення обчислювальних потужностей, тоді як її річний дохід становить лише 10 мільярдів. Meta планує витратити до 72 мільярдів доларів на ШІ-інфраструктуру у 2025 році, а Alphabet виділяє 85 мільярдів на капітальні витрати. Такі інвестиції зазвичай підвищують ціни, але OpenAI пішла іншим шляхом, знизивши їх.

Чи підуть конкуренти, такі як Anthropic чи Google, на аналогічні кроки? Попередні дії Google, яка вже знижувала ціни, свідчать, що це можливо. Для стартапів, які використовують ШІ-моделі, зниження цін стало б хорошою новиною, адже високі тарифи ускладнюють їхню економіку. Наприклад, інструменти для кодування, такі як Cursor, які інтегрують GPT-5, уже пропонують модель своїм користувачам. Якщо цінова конкуренція посилиться, це може прискорити розвиток ШІ-технологій і зробити їх доступнішими для ширшої аудиторії.