Илон Маск рассказал о долгосрочном видении SpaceX во время посещения Starbase 12 января, когда туда прибыл министр обороны США Пит Хэгсет в рамках общенационального тура Arsenal of Freedom. Во вступительной речи основатель компании объяснил, что главная цель SpaceX выходит далеко за пределы запусков ракет. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The News.

Какое будущее Маск видит для SpaceX?

По словам Маска, он хочет, чтобы идеи из культового сериала Star Trek перестали быть фантастикой. Он заявил, что стремится воплотить в реальность концепцию Звездного флота и Академии Звездного Флота, чтобы когда-то научная фантастика превратилась в научный факт.

Предприниматель также отметил на масштабировании производства космических кораблей, необходимых для жизни людей на нескольких планетах. Он описал будущее, в котором большие корабли с экипажами путешествуют по космосу, направляются к Луне, других планет и в конце концов выходят за пределы Солнечной системы к далеким звездам.

По мнению Маска, такие межзвездные полеты могут открыть человечеству новые формы жизни или следы давно исчезнувших инопланетных цивилизаций. Он подчеркнул, что нет уверенности в том, что именно удастся найти, но желание исследовать остается ключевым мотивом.

Как пишет The New York Post, Маск видит будущее с эпическими, футуристическими космическими кораблями, наполненными людьми, которые отправляются в путешествия к местам, где человечество еще никогда не было.

Во время того же визита Пит Хегсет объявил, что Пентагон в ближайшее время интегрирует систему Grok от компании xAI на уровне Impact Level 5. Ожидается, что это обеспечит защищенный доступ к данным в реальном времени и усилит сотрудничество в сфере обороны.

Почему SpaceX изменит орбиты тысяч спутников Starlink?

Компания SpaceX начинает масштабную переконфигурацию спутниковой сети Starlink. В течение 2026 года примерно 4400 аппаратов переместят на более низкие орбиты. Это решение направлено на повышение безопасности в космосе и уменьшение рисков столкновений с космическим мусором. Изменение высоты полета также поможет значительно быстрее выводить спутники из эксплуатации в случае возникновения неисправностей или потери управления.

Важным фактором принятия решения стал солнечный цикл. Приближение солнечного минимума, который ожидается в начале 2030-х годов, приводит к разрежению атмосферы. Геомагнитных возмущений станет меньше, атмосфера перестанет раздуваться каждый раз, когда Солнце выбрасывает очередную плазму в нашу сторону. В таких условиях спутники дольше остаются на своих орбитах даже после выхода из строя. Переход на более низкую высоту также позволит сократить время пассивного схода аппаратов с орбиты более чем на 80 процентов – вместо четырех лет этот процесс будет длиться всего несколько месяцев.