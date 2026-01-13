Ілон Маск розповів про довгострокове бачення SpaceX під час відвідин Starbase 12 січня, коли туди прибув міністр оборони США Піт Гегсет у межах загальнонаціонального туру Arsenal of Freedom. У вступній промові засновник компанії пояснив, що головна мета SpaceX виходить далеко за межі запусків ракет. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The News.

Яке майбутнє Маск бачить для SpaceX?

За словами Маска, він хоче, щоб ідеї з культового серіалу Star Trek перестали бути фантастикою. Він заявив, що прагне втілити в реальність концепцію Зоряного флоту та Академії Starfleet, аби колись наукова фантастика перетворилася на науковий факт.

Підприємець також наголосив на масштабуванні виробництва космічних кораблів, необхідних для життя людей на кількох планетах. Він описав майбутнє, у якому великі кораблі з екіпажами подорожують космосом, прямують до Місяця, інших планет і зрештою виходять за межі Сонячної системи до далеких зірок.

На думку Маска, такі міжзоряні польоти можуть відкрити людству нові форми життя або сліди давно зниклих інопланетних цивілізацій. Він підкреслив, що немає впевненості в тому, що саме вдасться знайти, але бажання досліджувати залишається ключовим мотивом.

Як пише The New York Post, Маск бачить майбутнє з епічними, футуристичними космічними кораблями, наповненими людьми, які вирушають у подорожі до місць, де людство ще ніколи не було.

Під час того ж візиту Піт Гегсет оголосив, що Пентагон найближчим часом інтегрує систему Grok від компанії xAI на рівні Impact Level 5. Очікується, що це забезпечить захищений доступ до даних у реальному часі та посилить співпрацю у сфері оборони.

Чому SpaceX змінить орбіти тисяч супутників Starlink?

Компанія SpaceX розпочинає масштабну переконфігурацію супутникової мережі Starlink. Упродовж 2026 року приблизно 4400 апаратів перемістять на нижчі орбіти. Це рішення спрямоване на підвищення безпеки у космосі та зменшення ризиків зіткнень із космічним сміттям. Зміна висоти польоту також допоможе значно швидше виводити супутники з експлуатації у разі виникнення несправностей чи втрати керування.

Важливим чинником ухвалення рішення став сонячний цикл. Наближення сонячного мінімуму, який очікується на початку 2030-х років, призводить до розрідження атмосфери. Геомагнітних збурень стане менше, атмосфера перестане роздуватися щоразу, коли Сонце викидає чергову плазму в наш бік. У таких умовах супутники довше лишаються на своїх орбітах навіть після виходу з ладу. Перехід на нижчу висоту також дозволить скоротити час пасивного сходу апаратів з орбіти більш ніж на 80 відсотків – замість чотирьох років цей процес триватиме лише кілька місяців.