Куда пропадают специалисты из Лос-Аламоса?

Исчезновение 78-летнего Энтони Чавеса, бывшего сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), всколыхнуло общественность после обнародования новых подробностей расследования. 4 мая 2025 года мужчина просто вышел из своего дома, оставив ключи, кошелек и даже недавно приобретенный автомобиль Acura серебристого цвета на подъездной дорожке, пишет издание Daily Mail.

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Несмотря на то, что друзья считали его опытным туристом, Чавес не был одет для длительной прогулки и не взял с собой никаких средств связи, что практически сделало невозможным его отслеживание цифровыми методами.

Полицейские отчеты, полученные журналисткой Лорен Конлин, указывают на то, что Чавес до своего выхода на пенсию мог быть причастен к одному из самых амбициозных проектов современности – разработки технологии, позволяющей материи находиться в двух местах одновременно.

Его коллега, квантовый физик, рассказал правоохранителям, что ученый работал над идеей, непосредственно связанной с телепортацией объектов на большие расстояния. Эта концепция основана на явлении суперпозиции, когда мелкие частицы существуют в нескольких состояниях одновременно, что является основой для функционирования квантовых компьютеров.

Первое, о чем стоит подумать, – это потенциальный шпионаж,

– прокомментировал бывший помощник директора Отдела уголовных расследований ФБР Крис Свекер.

По словам Свекера, враждебные иностранные спецслужбы уже давно охотятся за американскими учеными, особенно в области ракетных технологий и ядерных разработок. Он добавил, что подобные попытки сорвать секретные программы США продолжаются еще со времен Холодной войны. Спецслужбы других государств используют два основных способа: похищение секретной информации или физическое устранение носителей государственных тайн. Эксперт подчеркнул, что в истории известны случаи, когда ученых-ядерщиков просто ликвидировали.

Случай Чавеса не единичен. За последний год без вести пропали еще четыре человека, имевшие отношение к секретным исследованиям, включая знания о ядерном оружии, передовых ракетных двигателях и вероятных программах по изучению НЛО. Всего через семь недель после исчезновения Чавеса при схожих обстоятельствах пропала 53-летняя Мелисса Касиас, административная помощница LANL. Ее тело нашли 28 мая в национальном лесу Карсон рядом с пистолетом, однако официальную причину смерти власти до сих пор не обнародовали. Разведка предполагает, что Касиас могла иметь доступ к сверхсекретным данным, которыми располагало ее руководство.

Параллельно ФБР продолжает поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, который руководил Исследовательской лабораторией ВВС. Он исчез в феврале, также оставив дома ключи, телефон и кошелек. Маккасланд был глубоко вовлечен в ядерные исследования и, по некоторым данным, в деятельность правительства, связанную с внеземными технологиями. Крис Свекер убежден, что количество таких случаев среди людей, связанных с высокими технологиями, уже указывает на определенную закономерность.

Я считаю, что здесь прослеживается закономерность, даже если это небольшая группа людей,

– заявил Крис Свекер.

Он подытожил, что ФБР, как главный орган по вопросам контрразведки, должно провести тщательное расследование этих дел, пока не будут найдены доказательства, указывающие в ином направлении.

На данный момент Лос-Аламосская лаборатория официально не комментирует обязанности, которые выполнял Чавес после выхода на пенсию.

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