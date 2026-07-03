Куди зникають фахівці з Лос-Аламоса?

Зникнення 78-річного Ентоні Чавеса, колишнього співробітника Лос-Аламоської національної лабораторії (LANL), сколихнуло громадськість після оприлюднення нових деталей розслідування. 4 травня 2025 року чоловік просто вийшов зі свого будинку, залишивши ключі, гаманець і навіть нещодавно придбаний автомобіль Acura сріблястого кольору на під'їзній доріжці, пише видання Daily Mail.

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Попри те, що друзі вважали його досвідченим туристом, Чавес не був одягнений для тривалої прогулянки й не взяв із собою жодних засобів зв'язку, що практично унеможливило його відстеження цифровими методами.

Поліцейські звіти, отримані журналісткою Лорен Конлін, вказують на те, що Чавес до свого виходу на пенсію міг бути причетним до одного з найамбітніших проєктів сучасності – розробки технології, яка дозволяє матерії перебувати у двох місцях одночасно.

Його колега, квантовий фізик, розповів правоохоронцям, що вчений працював над ідеєю, безпосередньо пов'язаною з телепортацією об'єктів на великі відстані. Ця концепція базується на явищі суперпозиції, коли дрібні частки існують у кількох станах одночасно, що є основою для функціонування квантових комп'ютерів.

Перше, про що варто думати, – це потенційне шпигунство,

– прокоментував колишній помічник директора Відділу кримінальних розслідувань ФБР Кріс Свекер.

За словами Свекера, ворожі іноземні розвідки вже давно полюють на американських учених, особливо в галузях ракетних технологій та ядерних розробок. Він додав, що подібні спроби зірвати секретні програми США тривають ще з часів Холодної війни. Спецслужби інших держав використовують два основні шляхи: викрадення секретної інформації або фізичне усунення носіїв державних таємниць. Експерт наголосив, що історія знає випадки, коли вчених–ядерників просто ліквідували.

Випадок Чавеса не є поодиноким. За останній рік безвісти зникли ще чотири особи, які мали стосунок до секретних досліджень, включаючи знання про ядерну зброю, передові ракетні двигуни та ймовірні програми з вивчення НЛО. Всього через сім тижнів після зникнення Чавеса за схожих обставин зникла 53-річна Мелісса Касіас, адміністративна помічниця LANL. Її тіло знайшли 28 травня в національному лісі Карсон поруч із пістолетом, проте офіційну причину смерті влада досі не оприлюднила. Розвідка припускає, що Касіас могла мати доступ до надчутливих даних, якими володіло її керівництво.

Паралельно ФБР продовжує пошуки відставного генерала ВПС Вільяма Ніла Маккасланда, який керував Дослідницькою лабораторією ВПС. Він зник у лютому, так само залишивши вдома ключі, телефон і гаманець. Маккасланд був глибоко залучений до ядерних досліджень та, за деякими даними, до діяльності уряду, пов'язаної з позаземними технологіями. Кріс Свекер переконаний, що кількість таких випадків серед людей, пов'язаних із високими технологіями, вже вказує на певну систему.

Я вважаю, що тут простежується закономірність, навіть якщо це невелика група людей,

– заявив Кріс Свекер.

Він підсумував, що ФБР, як головний орган з питань контршпигунства, має провести ретельне розслідування цих справ, поки не буде знайдено доказів, які вказують в іншому напрямку.

Наразі Лос-Аламоська лабораторія офіційно не коментує обов'язки, які виконував Чавес після виходу на пенсію.

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