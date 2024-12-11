По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёмера, этот шаг имеет целью предотвратить привлечение детей и подростков к насильственным действиям, таких как убийства и взрывы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Vienna.

Читайте на сайте Графики отключения, Евро 2024 и Сырский: что украинцы искали в Google больше всего в 2024 году

После встречи с министрами юстиции скандинавских стран Стрёмер заявил:

Ситуация очень серьезная. Мы ничего не исключаем.

Соцсети используют для вербовки в банды

Шведская полиция сообщила о тревожной тенденции использования преступными группировками социальных сетей, таких как Instagram и TikTok, для вербовки молодых людей для незаконной деятельности. Некоторым из этих новобранцев всего 11 лет.

С января по июль этого года количество подозреваемых в убийствах в возрасте до 15 лет в Швеции достигло 93, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот всплеск сделал Швецию европейской страной с самым высоким показателем смертельных убийств на душу населения.

Проблема выходит за пределы Швеции. За последние месяцы датская полиция зафиксировала 32 случая, когда шведов вербовали для совершения насильственных нападений в Дании, что еще больше подчеркивает трансграничные последствия этой проблемы.

Как реагируют компании

Министр юстиции Стрёмер сообщил, что крупные технологические компании, включая материнскую компанию Facebook Meta, материнскую компанию Google Alphabet и оператора Snapchat, взяли на себя обязательства сделать "все, что в их силах", чтобы решить эту проблему.

Однако Штремер подчеркнул, что если эти усилия не принесут удовлетворительных результатов, шведское правительство рассмотрит возможность законодательного вмешательства.

Актуально 7 вещей, которыми не стоит делиться в Facebook для вашей приватности и безопасности

Сейчас власти изучают регуляторные подходы, применяемые в других странах, чтобы определить меры, которые могли бы быть эффективными в Швеции.