За словами міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьомера, цей крок має на меті запобігти залученню дітей і підлітків до насильницьких дій, таких як вбивства і вибухи, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Vienna.

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Після зустрічі з міністрами юстиції скандинавських країн Стрьомер заявив:

Ситуація дуже серйозна. Ми нічого не виключаємо.

Соцмережі використовують для вербування в банди

Шведська поліція повідомила про тривожну тенденцію використання злочинними угрупованнями соціальних мереж, таких як Instagram і TikTok, для вербування молодих людей для незаконної діяльності. Деяким з цих новобранців лише 11 років.

З січня по липень цього року кількість підозрюваних у вбивствах у віці до 15 років у Швеції досягла 93, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей сплеск зробив Швецію європейською країною з найвищим показником смертельних вбивств на душу населення.

Проблема виходить за межі Швеції. За останні місяці данська поліція зафіксувала 32 випадки, коли шведів вербували для здійснення насильницьких нападів у Данії, що ще більше підкреслює транскордонні наслідки цієї проблеми.

Як реагують компанії

Міністр юстиції Стрьомер повідомив, що великі технологічні компанії, включаючи материнську компанію Facebook Meta, материнську компанію Google Alphabet і оператора Snapchat, взяли на себе зобов'язання зробити "все, що в їхніх силах", щоб вирішити цю проблему.

Однак Штрьомер підкреслив, що якщо ці зусилля не принесуть задовільних результатів, шведський уряд розгляне можливість законодавчого втручання.

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Наразі влада вивчає регуляторні підходи, що застосовуються в інших країнах, щоб визначити заходи, які могли б бути ефективними у Швеції.