Falcon 9 доставила полезную нагрузку спутников Starlink на околоземную орбиту через 65 минут после старта, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceX.

Читайте на сайте Starship успешно совершил шестой испытательный полет – обе ракеты посадили в океан

Компания отметила это достижение на своей официальной странице в социальной сети X, отметив важность 400-й миссии Falcon 9 с момента дебюта этой серии ракет в 2010 году.

Первая ступень Falcon 9 также достигла еще одной важной вехи – она успешно приземлилась на автономный беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Это стало 375-м успешным возвращением ракеты-носителя Falcon 9 и 15-м полетом для этой конкретной ракеты-носителя.

В SpaceX отметили, что 11 из 15 полетов для этой ракеты-носителя обеспечивали миссии Starlink.

Рекордный год для SpaceX

2023 год стал рекордным для SpaceX: на данный момент состоялось 117 запусков Falcon 9. Из них 81 миссия была посвящена развертыванию спутников Starlink, что добавило более 1700 новых космических аппаратов к растущему созвездию.

По словам астрофизика и эксперта по отслеживанию спутников Джонатана Макдауэлла, мегасозвездие Starlink сейчас включает почти 6700 активных спутников, что делает его самым большим из когда-либо созданных.

А тем временем Спутники Starlink все чаще воспринимаются людьми, как загадочные НЛО

SpaceX продолжает расширять свою сеть Starlink, которая имеет целью обеспечить глобальное интернет-покрытие и улучшить связь в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах.