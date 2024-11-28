Falcon 9 доставила корисне навантаження супутників Starlink на навколоземну орбіту через 65 хвилин після старту, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceX.

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Компанія відзначила це досягнення на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі X, наголосивши на важливості 400-ї місії Falcon 9 з моменту дебюту цієї серії ракет у 2010 році.

Перший ступінь Falcon 9 також досяг ще однієї важливої віхи – він успішно приземлився на автономний безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Це стало 375-м успішним поверненням ракети-носія Falcon 9 і 15-м польотом для цієї конкретної ракети-носія.

У SpaceX зазначили, що 11 з 15 польотів для цієї ракети-носія забезпечували місії Starlink.

Рекордний рік для SpaceX

2023 рік став рекордним для SpaceX: наразі відбулося 117 запусків Falcon 9. З них 81 місія була присвячена розгортанню супутників Starlink, що додало понад 1700 нових космічних апаратів до зростаючого сузір'я.

За словами астрофізика і експерта з відстеження супутників Джонатана Макдауелла, мегасузір'я Starlink зараз включає майже 6700 активних супутників, що робить його найбільшим з коли-небудь створених.

А тим часом Супутники Starlink все частіше сприймаються людьми, як загадкові НЛО

SpaceX продовжує розширювати свою мережу Starlink, яка має на меті забезпечити глобальне інтернет-покриття і поліпшити зв'язок у віддалених і недостатньо обслуговуваних регіонах.