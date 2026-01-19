За что они заплатили?

В прошлом году один из редких Bugatti Chiron Pur Sport, находящихся в США, попал в серьезную аварию с повреждением передней части. Владелец автомобиля, инфлюенсер Алекс Гонсалес, получил страховую выплату, а теперь вместе с блогером Мэтом Армстронгом пытается полностью восстановить машину, пишет 24 Канал со ссылкой на Carscoops.

Сначала Bugatti предложил официальную услугу по ремонту: 1,7 миллиона долларов за восстановление автомобиля в штаб-квартире компании в Мольсгайме. Впоследствии оценка снизилась до суммы между 600 тысячами и 700 тысячами долларов.

Однако для этого нужно было отправить машину во Францию, что не устраивало Гонсалеса. Вместо этого он выбрал более практичный подход – оставить разрушенный автомобиль в Майами и работать вместе с Армстронгом.

В первом эпизоде того, что, вероятно, станет длинной серией на YouTube, Армстронг начал разбирать Chiron, снимая все поврежденные компоненты. Поскольку Bugatti не продает запасные части, если автомобиль физически не находится на их предприятии, дуэт вынужден импровизировать.

Комплект заменяемых фар, например, стоит впечатляющие 150 тысяч долларов от Bugatti. Поиск мастера для ремонта треснувших оригинальных фар оказывается гораздо более дешевым вариантом.



Bugatti Chiron после аварии и разборки на части / Фото Мета Армстронга

Самый большой шок

Особенно интересными оказались подушки безопасности. Если бы Bugatti занимался ремонтом, компания использовала бы те же подушки безопасности, с которыми автомобиль вышел с завода, безусловно, с ощутимой наценкой.

После проверки номеров деталей коленных подушек безопасности Bugatti, а также передней пассажирской подушки безопасности, Армстронг обнаружил, что они идентичны подушкам безопасности Audi A3, которые можно приобрести менее чем за 50 долларов.

Он также выяснил, что подушка безопасности рулевого колеса – это такая же деталь, как в Aston Martin DB11.

Bugatti, конечно, является частью концерна VW Group, поэтому совместное использование деталей не является полной неожиданностью. Однако когда вы тратите на машину сумму, равную стоимости небольшого острова, понимание того, что он делится компонентами безопасности с относительно дешевым хэтчбеком, может вызвать неоднозначные чувства.

Стоит отметить, что стоимость новых экземпляров Chiron Pur Sport без каких-либо дополнительных опций начиналась от примерно 3,6 миллиона долларов, как пишет CarBuzz.

Сегодня некоторые подержанные экземпляры продаются значительно дороже – более 6 миллионов долларов.

С такими ценниками можно было бы ожидать, что каждая деталь спроектирована исключительно для этого автомобиля. Но реальность оказывается другой.