За що вони заплатили?

Минулого року один із рідкісних Bugatti Chiron Pur Sport, які перебувають у США, потрапив у серйозну аварію з пошкодженням передньої частини. Власник автомобіля, інфлюенсер Алекс Гонсалес, отримав страхову виплату, а тепер разом із блогером Метом Армстронгом намагається повністю відновити машину, пише 24 Канал з посиланням на Carscoops.

Спочатку Bugatti запропонував офіційну послугу з ремонту: 1,7 мільйона доларів за відновлення автомобіля в штаб-квартирі компанії у Мольсгаймі. Згодом оцінка знизилася до суми між 600 тисячами та 700 тисячами доларів.

Проте для цього потрібно було відправити машину до Франції, що не влаштовувало Гонсалеса. Замість цього він обрав практичніший підхід – залишити зруйнований автомобіль у Маямі та працювати разом з Армстронгом.

У першому епізоді того, що, ймовірно, стане довгою серією на YouTube, Армстронг почав розбирати Chiron, знімаючи всі пошкоджені компоненти. Оскільки Bugatti не продає запасні частини, якщо автомобіль фізично не знаходиться на їхньому підприємстві, дует змушений імпровізувати.

Комплект замінних фар, наприклад, коштує вражаючі 150 тисяч доларів від Bugatti. Пошук майстра для ремонту тріснутих оригінальних фар виявляється набагато дешевшим варіантом.



Bugatti Chiron після аварії та розбирання на частини / Фото Мета Армстронга

Найбільший шок

Особливо цікавими виявилися подушки безпеки. Якби Bugatti займався ремонтом, компанія використовувала б ті самі подушки безпеки, з якими автомобіль вийшов із заводу, безумовно, з відчутною націнкою.

Після перевірки номерів деталей колінних подушок безпеки Bugatti, а також передньої пасажирської подушки безпеки, Армстронг виявив, що вони ідентичні подушкам безпеки Audi A3, які можна придбати менше ніж за 50 доларів.

Він також з'ясував, що подушка безпеки кермового колеса – це така сама деталь, як в Aston Martin DB11.

Bugatti, звісно, є частиною концерну VW Group, тому спільне використання деталей не є повною несподіванкою. Однак коли ви витрачаєте на машину суму, яка дорівнює вартості невеликого острова, розуміння того, що він ділиться компонентами безпеки з відносно дешевим хетчбеком, може викликати неоднозначні почуття.

Варто зазначити, що вартість нових екземплярів Chiron Pur Sport без будь-яких додаткових опцій починалася від приблизно 3,6 мільйона доларів, як пише CarBuzz.

Сьогодні деякі вживані примірники продаються значно дорожче – понад 6 мільйонів доларів.

З такими цінниками можна було б очікувати, що кожна деталь спроєктована винятково для цього автомобіля. Але реальність виявляється іншою.