Одним из самых эффектных явлений являются снежные пончики. Для их появления требуется сочетание нескольких факторов: подмерзший нижний слой снега, влажный и рыхлый верхний, температура чуть выше 0°C и ветер умеренной силы. Потоки воздуха сворачивают снег в рулоны, а внутренняя часть быстро выветривается, образуя характерное отверстие. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра.

Какие природные процессы создают эти необычные формы?

Еще одно явление - ледяные блины. Это округлые обломки льда, которые покрывают поверхность водоемов и могут достигать от 30 сантиметров до нескольких метров в диаметре. Они формируются или из густой снежно-ледяной массы, что при температурах около 0°C и слабых волн не замерзает сплошь, или в результате разрушения тонкой эластичной ледовой коры, известной как нилас. Постепенно кусочки обтачиваются волнами и приобретают округлую форму.

Анна Торгоненко/ Национальный антарктический научный центр

Кристаллическая изморозь возникает из водяного пара, который оседает в виде тонких кристаллов льда. Чаще всего ее можно увидеть во время тумана или дымки при слабом ветре и температурах ниже -10°C. Такие кристаллы обычно не превышают 1 сантиметра длиной и покрывают провода, предметы или поверхность снега.

Как пишет Главком, снежные карнизы обычно формируются на горных вершинах и краях ледников. Метели переносят снег с наветренной стороны, а на подветренной образуется зона штиля из-за столкновения воздушных потоков. Именно там накапливается снег, создавая опасные выступы, которые могут обваливаться.

Ледяное ожерелье появляется в результате сочетания таяния толстых снежных наслоений и внезапной метели. Талая вода стекает и замерзает в виде сосулек, а снежная пыль налипает на них, образуя рельефную структуру. Особенно заметны утолщения на кончиках, где собираются капли воды, похожие на ледяные бусины.

Почему в Антарктиде переместили Южный полюс?

На географическом Южном полюсе находится американская научная станция "Амундсен-Скотт". Она стоит не на скале, а на гигантском ледниковом щите, который покрывает почти весь континент. Высота этой ледяной поверхности достигает около 2 тысяч 835 метров над уровнем моря. Ключевая проблема заключается в том, что лед – не статичная структура. Антарктический ледниковый щит медленно, но постоянно движется, напоминая чрезвычайно густой сироп.

Именно поэтому в начале января ученые проводят точные геодезические измерения. После этого старый маркер убирают и устанавливают новый – уже в правильном месте. Этот процесс сопровождается небольшой церемонией, в которой участвуют исследователи, инженеры и технический персонал, работающие на станции в летний сезон (в Южном полушарии сейчас лето).