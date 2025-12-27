Это открытие позволяет заглянуть в жизнь целой экосистемы позднего мелового периода и лучше понять поведение гигантских рептилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Смотрите также Палеонтологи нашли яйца динозавров с кристаллами внутри – как это вообще возможно

Почему эти тысячи отпечатков настолько важны для науки?

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS One, описывает 1321 полноценную дорожку и 289 отдельных отпечатков, что вместе составляют 16 600 следов тероподов – двуногих трехпалых динозавров.

Кроме того, ученые зафиксировали 280 "плавательных" дорожек, включающих 1378 отпечатков. Такие следы образовывались, когда животные, плыли или держались на воде, лишь кончиками пальцев касались дна. Также на участке обнаружены следы хвостов и отпечатки лап тогдашних птиц.



Различные следы динозавров стали настоящим сокровищем для палеонтологов / Фото PLOS One

Все эти находки сосредоточены на поверхности древнего побережья, где до сих пор сохранились четкие знаки водной ряби. Большинство животных двигались в одном направлении – параллельно береговой линии.

Это важная деталь для понимания поведения: современные наблюдения показывают, что травоядные обычно направляются к воде перпендикулярно, тогда как хищники часто идут вдоль берега, в поисках добычи. Однако такое движение могло быть вызвано не только охотой, но и географическими барьерами или миграцией социальных групп.

Что эти следы говорят о динозаврах?

Идентифицировать конкретные виды динозавров по отпечаткам крайне трудно по двум причинам.

Во-первых , одно и то же животное может оставлять разные по форме следы в зависимости от скорости движения или консистенции почвы.

, одно и то же животное может оставлять разные по форме следы в зависимости от скорости движения или консистенции почвы. Во-вторых, условия для сохранения костей и отпечатков отличаются, поэтому скелеты на таких участках находят редко.

Поэтому ученые используют понятие "морфотипы" – отпечатки одинаковой формы. На этой локации выделили по меньшей мере 12 таких типов, что свидетельствует о большом разнообразии видов.

Находка в Боливии стала уникальным архивом, зафиксировавшим жизнь различных существ, которые сосуществовали в один короткий промежуток времени. Ученые еще долго будут работать с ней изучая поведение существ и ища владельцев этих следов, поэтому в будущем мы еще не раз услышим об этом открытии.