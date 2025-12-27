Це відкриття дозволяє зазирнути в життя цілої екосистеми пізнього крейдяного періоду та краще зрозуміти поведінку гігантських рептилій, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Чому ці тисячі відбитків настільки важливі для науки?

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі PLOS One, описує 1321 повноцінну доріжку та 289 окремих відбитків, що разом складають 16 600 слідів тероподів – двоногих трипалих динозаврів.

Крім того, науковці зафіксували 280 "плавальних" доріжок, що включають 1378 відбитків. Такі сліди утворювалися, коли тварини, що пливли або трималися на воді, лише кінчиками пальців торкалися дна. Також на ділянці виявлено сліди хвостів та відбитки лап тогочасних птахів.



Різні сліди динозаврів стали справжнім скарбом для палеонтологів / Фото PLOS One

Усі ці знахідки зосереджені на поверхні давнього узбережжя, де досі збереглися чіткі знаки водних брижів. Більшість тварин рухалися в одному напрямку – паралельно береговій лінії.

Це важлива деталь для розуміння поведінки: сучасні спостереження показують, що травоїдні зазвичай прямують до води перпендикулярно, тоді як хижаки часто йдуть уздовж берега, шукаючи здобич. Проте такий рух міг бути спричинений не лише полюванням, а й географічними бар'єрами або міграцією соціальних груп.

Що ці сліди говорять про динозаврів?

Ідентифікувати конкретні види динозаврів за відбитками вкрай важко з двох причин.

, одна й та сама тварина може залишати різні за формою сліди залежно від швидкості руху чи консистенції ґрунту. По-друге, умови для збереження кісток і відбитків відрізняються, тому скелети на таких ділянках знаходять рідко.

Через це вчені використовують поняття "морфотипи" – відбитки однакової форми. На цій локації виділили щонайменше 12 таких типів, що свідчить про велике різноманіття видів.

Знахідка в Болівії стала унікальним архівом, що зафіксував життя різних істот, які співіснували в один короткий проміжок часу. Науковці ще довго працюватимуть з нею вивчаючи поведінку істот та шукаючи власників цих слідів, тож у майбутньому ми ще не раз почуємо про це відкриття.