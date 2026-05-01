Что известно о запрете Starlink в России?

Российское правительство ограничило доступ к иностранным космическим технологиям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление №488, которое вводит официальный запрет на ввоз в страну "средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников связи". Это ограничение, которое пока рассчитано на шесть месяцев, непосредственно касается терминалов Starlink, которые производит американская компания SpaceX. Об этом пишут сами российские СМИ, в частности издание The Moscow Times.

Согласно документу, который распространила пресс-служба правительства, под санкции попадает широкий перечень оборудования. В тексте постановления указано: "Запрещается ввоз в РФ радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот". Официальным поводом для такого решения в Кремле называют "защиту национальной безопасности" России.

Контроль за соблюдением новых правил возложен на два ключевых ведомства – Федеральную таможенную службу и ФСБ РФ, сообщает "Украинская правда". Это свидетельствует о серьезности намерений властей полностью прекратить "серый" импорт терминалов, которые ранее попадали на территорию страны через третьи государства.

Starlink в России

Ситуация вокруг Starlink в России обострилась после того, как стало известно об использовании этих терминалов оккупационными войсками. Еще 25 января 2026 года специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, занимающий должность советника министра Федорова по технологическим направлениям, сообщил в своем телеграмм-канале о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на "шахедах".

Эта информация вызвала международный резонанс, на который вынужден был отреагировать владелец SpaceX Илон Маск. По имеющимся данным, компания SpaceX приняла контрмеры, чтобы заблокировать несанкционированное использование своих систем российскими военными. Уже 1 февраля Маск сообщил, что эти меры, вероятнее всего, дали положительный результат.

Россия ищет замену Starlink

Давно известно, что Россия разрабатывает альтернативу технологиям Илона Маска. После того, как Starlink были заблокированы для россиян и они потеряли один из важнейших инструментов коммуникации и управления на фронте, в правительстве, судя по всему, ускорили проект, за которым стоит "Бюро 1440". Уже 24 марта появились новости о том, что Россия запустила 16 спутников на орбиту.

Группировка космических аппаратов "Рассвет", согласно плану, должна стать лишь первой порцией, тогда как до конца 2027 года планируется запустить 292 аппарата. В целом же их должно быть 383, а при идеальных условиях численность группы может превысить 900 аппаратов к 2035 году. Для сравнения, система Starlink уже оперирует группировкой в более 11 500 спутников.

Эти спутники используют архитектуру 5G NTN и оснащены терминалами межспутниковой лазерной связи, что теоретически позволяет передавать данные на скорости до 10 гигабит в секунду.

Что думают эксперты

Однако эксперты скептически оценивают сроки реализации проекта. Главный редактор Defense Express Олег Катков отмечает, что Россия сможет создать систему скорее уровня OneWeb, а не Starlink. Повторить Starlink сейчас невозможно для любой компании в мире

Военный эксперт Павел Нарожный объясняет, что для стабильной связи над такой большой территорией 200 – 300 спутников недостаточно:

Чтобы обеспечить стабильную связь, как у Starlink, надо огромное количество спутников, точно не 200. Ведь надо обеспечить связь и над своей частью территорий, и над Украиной,

– рассказал Павел Нарожный.

По его словам, при нынешнем количестве аппаратов связь будет появляться лишь раз в несколько минут, что недопустимо для современных боевых условий.

Терминалы "Спирит-030"

Параллельно с развертыванием спутников Россия внедряет новые абонентские терминалы. Одной из самых обсуждаемых новинок стал терминал "Спирит-030". Как сообщил Сергей Бескрестнов, эти устройства работают с геостационарными спутниками, но имеют компактную антенну диаметром всего 30 сантиметров. Это делает их менее заметными для украинской разведки по сравнению со старыми станциями "Ямал", антенны которых достигали 90 сантиметров в диаметре.

Напомним: первый такой секретный терминал недавно был уничтожен пилотами 414 бригады СБС "Птицы Мадьяра".

Несмотря на заявления о гражданском назначении системы "Рассвет" (например, соглашения с "Аэрофлотом"), ее интеграция в военную машину врага очевидна. Появление собственного аналога позволит оккупантам устанавливать терминалы непосредственно на дроны, расширяя радиус их действия и обеспечивая трансляцию видео высокого качества.