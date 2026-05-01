Що відомо про заборону Starlink у Росії?

Російський уряд обмежив доступ до іноземних космічних технологій. Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав постанову №488, яка вводить офіційну заборону на ввезення в країну "засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв'язку". Це обмеження, котре наразі розраховане на шість місяців, безпосередньо стосується терміналів Starlink, які виробляє американська компанія SpaceX. Про це пишуть самі російські ЗМІ, зокрема видання The Moscow Times.

Згідно з документом, який поширила пресслужба уряду, під санкції потрапляє широкий перелік обладнання. У тексті постанови зазначено: "Забороняється ввезення в РФ радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об'єктів зв'язку (супутників зв'язку, у тому числі подвійного призначення) іноземних держав, за переліком згідно з додатком, які не мають рішення державної комісії з радіочастот про виділення смуг радіочастот". Офіційним приводом для такого рішення у Кремлі називають "захист національної безпеки" Росії.

Контроль за дотриманням нових правил покладено на два ключові відомства – Федеральну митну службу та ФСБ РФ, повідомляє "Українська правда". Це свідчить про серйозність намірів влади повністю припинити "сірий" імпорт терміналів, які раніше потрапляли на територію країни через треті держави.

Starlink у Росії

Ситуація навколо Starlink у Росії загострилася після того, як стало відомо про використання цих терміналів окупаційними військами. Ще 25 січня 2026 року фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, який обіймає посаду радника міністра Федорова з технологічних напрямів, повідомив у своєму телеграм-каналі про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на "шахедах".

Ця інформація викликала міжнародний резонанс, на який змушений був відреагувати власник SpaceX Ілон Маск. За наявними даними, компанія SpaceX вжила контрзаходів, щоб заблокувати несанкціоноване використання своїх систем російськими військовими. Вже 1 лютого Маск повідомив, що ці заходи, найімовірніше, дали позитивний результат.

Росія шукає заміну Starlink

Давно відомо, що Росія розробляє альтернативу технологіям Ілона Маска. Після того, як Starlink були заблоковані для росіян і вони втратили один із найважливіших інструментів комунікації та управління на фронті, в уряді, судячи з усього, прискорили проєкт, за яким стоїть "Бюро 1440". Уже 24 березня з'явилися новини про те, що Росія запустила 16 супутників на орбіту.

Угруповання космічних апаратів "Рассвєт", згідно з планом, має стати лише першою порцією, тоді як до кінця 2027 року планується запустити 292 апарати. Загалом же їх повинно бути 383, а за ідеальних умов чисельність групи може перевищити 900 апаратів до 2035 року. Для порівняння, система Starlink уже оперує угрупованням у понад 11 500 супутників.

Ці супутники використовують архітектуру 5G NTN та оснащені терміналами міжсупутникового лазерного зв'язку, що теоретично дозволяє передавати дані на швидкості до 10 гігабітів на секунду.

Що думають експерти

Проте експерти скептично оцінюють терміни реалізації проєкту. Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначає, що Росія зможе створити систему радше рівня OneWeb, а не Starlink. Повторити Starlink зараз неможливо для будь-якої компанії у світі

Військовий експерт Павло Нарожний пояснює, що для стабільного зв'язку над такою великою територією 200 – 300 супутників недостатньо:

Щоб забезпечити стабільний зв'язок, як у Starlink, треба величезна кількість супутників, точно не 200. Адже треба забезпечити зв'язок і над своєю частиною територій, і над Україною,

– розповів Павло Нарожний.

За його словами, за нинішньої кількості апаратів зв'язок з'являтиметься лише раз на кілька хвилин, що неприпустимо для сучасних бойових умов.

Термінали "Спіріт-030"

Паралельно з розгортанням супутників Росія впроваджує нові абонентські термінали. Однією з найбільш обговорюваних новинок став термінал "Спіріт-030". Як повідомив Сергій Бескрестнов, ці пристрої працюють із геостаціонарними супутниками, але мають компактну антену діаметром усього 30 сантиметрів. Це робить їх менш помітними для української розвідки порівняно зі старими станціями "Ямал", антени яких досягали 90 сантиметрів у діаметрі.

Нагадаємо: перший такий секретний термінал нещодавно був знищений пілотами 414 бригади СБС "Птахи Мадяра".

Незважаючи на заяви про цивільне призначення системи "Рассвєт" (наприклад, угоди з "Аерофлотом"), її інтеграція у військову машину ворога є очевидною. Поява власного аналога дозволить окупантам встановлювати термінали безпосередньо на дрони, розширюючи радіус їхньої дії та забезпечуючи трансляцію відео високої якості.