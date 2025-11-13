Какие характеристики и возможности имеет новый геймпад?

Анонс контроллера состоялся вместе с презентацией нового игрового мини-ПК Steam Machine, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Steam.

Смотрите также PlayStation Portal наконец получает функцию, которую все ждали с первого дня релиза

Геймпад оснащен стандартным набором кнопок ABXY, крестовиной, аналоговыми триггерами и бамперами, а также кнопками "Вид", "Меню", Steam и быстрого доступа. На обратной стороне расположены четыре дополнительные кнопки, которые можно настраивать.



Steam Controller 2026 / Фото Valve

Ключевыми особенностями стали два полноразмерные магнитные стики с емкостными датчиками и два трекпада диаметром 34,5 мм каждый. Трекпады имеют датчики давления для регулирования силы нажатия. За тактильный отклик отвечают четыре вибромотора: по одному в каждом трекпаде и сенсорах хвата. Также устройство имеет шестиосевой гиростабилизатор и две емкостные сенсорные зоны на задней поверхности ручек.

Steam Controller поддерживает три типа подключения:

беспроводное через радиоканал 2,4 ГГц с помощью передатчика Steam Controller Puck (подключается к ПК через USB-C и поддерживает до четырех контроллеров),

через Bluetooth (версии 4.2 и выше),

и проводное через USB-C.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 8,39 Вт-ч обеспечивает более 35 часов игры. В Valve отмечают, что время работы сокращается, если контроллер отслеживается камерами VR-шлема Steam Frame.

Как сообщает The Verge, устройство совместимо с компьютерами на Windows, macOS и Linux, а также с планшетами и смартфонами через приложение Steam Link. К Steam Machine геймпад можно подключить напрямую.

По цене, то как и со Steam Machine, она пока неизвестна.

Что известно о новых устройствах Steam Frame?

Одной из главных новинок среди новопрезентованных гаджетов стал Steam Frame – шлем виртуальной реальности, разработанный для поддержки всех игр из библиотеки Steam, как VR, так и обычных.

Это полностью автономное устройство на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X, о чем говорится на сайте Steam.

Он будет работать на SteamOS 3, подобно Steam Deck. Шлем оснащен двумя ЖК-дисплеями с разрешением 2160×2160 пикселей на каждый глаз, частотой обновления до 144 Гц и углом обзора 110 градусов.



Steam Frame и специальные контроллеры / Фото The Verge

За отслеживание отвечают четыре внешние камеры и два внутренних датчика для глаз, поддерживающих технологию фовеального рендеринга Foveated Streaming. Общий вес устройства – 440 граммов.

Модульное оголовье имеет двойные стереодинамики, а аккумулятор расположен сзади для лучшей балансировки.

Устройство имеет возможности подключения через Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и специальный адаптер Wi-Fi 6E для стриминга с ПК. В комплекте также будут доступны контроллеры Steam Frame Controller с магнитными стиками и отслеживанием пальцев, работающие до 40 часов от батарейки АА.

Для удобства пользователей Valve введет программу верификации Steam Frame Verified, а для разработчиков уже распространяются соответствующие наборы. Цена устройства пока не объявлена.