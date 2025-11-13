Які характеристики та можливості має новий геймпад?

Анонс контролера відбувся разом із презентацією нового ігрового міні-ПК Steam Machine, розповідає 24 Канал з посиланням на Steam.

Дивіться також PlayStation Portal нарешті отримує функцію, яку всі чекали з першого дня релізу

Геймпад оснащений стандартним набором кнопок ABXY, хрестовиною, аналоговими тригерами та бамперами, а також кнопками "Вид", "Меню", Steam та швидкого доступу. На зворотному боці розташовані чотири додаткові кнопки, які можна налаштовувати.



Steam Controller 2026 / Фото Valve

Ключовими особливостями стали два повнорозмірні магнітні стіки з ємнісними датчиками та два трекпади діаметром 34,5 мм кожен. Трекпади мають датчики тиску для регулювання сили натискання. За тактильний відгук відповідають чотири вібромотори: по одному в кожному трекпаді та сенсорах хвату. Також пристрій має шестиосьовий гіростабілізатор і дві ємнісні сенсорні зони на задній поверхні ручок.

Steam Controller підтримує три типи підключення:

бездротове через радіоканал 2,4 ГГц за допомогою передавача Steam Controller Puck (підключається до ПК через USB-C і підтримує до чотирьох контролерів),

через Bluetooth (версії 4.2 і вище),

та дротове через USB-C.

Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 8,39 Вт·год забезпечує понад 35 годин гри. У Valve зазначають, що час роботи скорочується, якщо контролер відстежується камерами VR-шолома Steam Frame.

Як повідомляє The Verge, пристрій сумісний з комп'ютерами на Windows, macOS і Linux, а також з планшетами та смартфонами через застосунок Steam Link. До Steam Machine геймпад можна підключити напряму.

Щодо ціни, то як і зі Steam Machine, вона поки невідома.

Що відомо про нові пристрої Steam Frame?

Однією з головних новинок серед новопрезентованих ґаджетів став Steam Frame – шолом віртуальної реальності, розроблений для підтримки всіх ігор з бібліотеки Steam, як VR, так і звичайних.

Це повністю автономний пристрій на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 з 16 ГБ уніфікованої пам'яті LPDDR5X, про що мовиться на сайті Steam.

Він працюватиме на SteamOS 3, подібно до Steam Deck. Шолом оснащений двома РК-дисплеями з роздільною здатністю 2160×2160 пікселів на кожне око, частотою оновлення до 144 Гц та кутом огляду 110 градусів.



Steam Frame та спеціальні контроллери / Фото The Verge

За відстеження відповідають чотири зовнішні камери та два внутрішні датчики для очей, що підтримують технологію фовеального рендерингу Foveated Streaming. Загальна вага пристрою – 440 грамів.

Модульне наголів'я має подвійні стереодинаміки, а акумулятор розташований ззаду для кращого балансування.

Пистрій має можливості підключення через Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та спеціальний адаптер Wi-Fi 6E для стрімінгу з ПК. У комплекті також будуть доступні контролери Steam Frame Controller з магнітними стіками та відстеженням пальців, що працюють до 40 годин від батарейки АА.

Для зручності користувачів Valve запровадить програму верифікації Steam Frame Verified, а для розробників вже поширюються відповідні набори. Ціна пристрою поки не оголошена.