Мировое потребление электроэнергии вырастет на 40% в течение следующего десятилетия. Китай останется главным драйвером спроса, но все большую роль будут играть другие развивающиеся страны,. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование World Energy Outlook.

Смотрите также Враг бьет не только по станциям: в ДТЭК объяснили, почему отключений света стало больше

Эпоха электричества: спрос стремительно растет

Развитые экономики, которые имели стабильное потребление в последние 10 лет, теперь также увидят скачок - благодаря росту количества дата-центров и применений ИИ.

Как пишет MIT Technology Review, отдельная статья расходов - кондиционирование. К 2035 году увеличение доходов и повышение температур добавят более 500 ГВт пиковой нагрузки, что эквивалентно более 10% от уровня 2024 года.

Влияние ИИ будет ощущаться неравномерно

В 2025 году инвестиции в дата-центры достигнут 580 миллиардов долларов, опережая глобальные расходы на нефтедобычу. Но, несмотря на шумиху, ИИ - не главный фактор роста потребления электричества: дата-центры составят менее 10% прироста к 2035 году.

Однако в отдельных странах ситуация иная. В США именно дата-центры обеспечат половину прироста спроса к 2030 году. И проблема не только в объемах, а в концентрации: центры данных строят вокруг городов и на конкретных участках сети, что создает локальные "энергетические узкие места".

Солнце и ветер обгоняют уголь

В первой половине 2025 года солнечная и ветровая энергетика впервые опередили уголь. Если тенденция сохранится, глобальное потребление угля может начать падать уже к концу десятилетия.

В то же время ядерная энергетика тоже возвращается: после двадцати лет стагнации мировой атомный парк может вырасти на треть в ближайшие десять лет.

80% прогнозируемого роста электропотребления приходится на регионы с идеальными условиями для солнечной генерации - это стимулирует дальнейшее ускорение перехода к ВИЭ.

Энергетический переход продолжается, но этого недостаточно

Несмотря на рекордную генерацию чистой энергии, выбросы снова установят исторический максимум в 2025 году. Чтобы избежать худших сценариев климатического кризиса, миру нужно быстрее перестраивать электросети, обновлять инфраструктуру и замещать ископаемые источники более темпами, чем это происходит сейчас.

Исчезнут ли когда-нибудь ядерные отходы?

Ядерные электростанции производят не только энергию, но и опасные отходы, которые могут оставаться радиоактивными от нескольких десятилетий до сотен тысяч лет. Хотя часть из них быстро теряет активность, другие требуют долгосрочного и глубокого хранения. Именно поэтому вопрос обращения с ядерными отходами остается критически важным.

В разные годы появлялись и радикальные предложения. Одним из них был вывоз ядерных отходов в космос. NASA исследовало этот вариант в 1970–1980-х годах и даже рассматривало возможность отправки контейнеров в направлении Солнца. Но высокая стоимость запусков и риск аварии сделали идею неприемлемой. Другой замысел - захоронение отходов в глубоких океанических желобах в зонах субдукции. От этой схемы отказались из-за сложности доступа к таким местам и международных запретов на морское захоронение. Обсуждали даже хранение в ледовых массивах, но Антарктический договор 1959 года запрещает любую деятельность, противоречащую мирному и научному статусу континента. Ядерная энергетика будет существовать и в дальнейшем - от гражданских АЭС до военных кораблей с ядерной установкой. И хотя отходы не исчезают полностью, современные технологии позволяют долго и безопасно их изолировать.