Світове споживання електроенергії зросте на 40% упродовж наступного десятиліття. Китай залишиться головним драйвером попиту, але дедалі більшу роль відіграватимуть інші країни, що розвиваються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження World Energy Outlook.

Дивіться також Ворог б'є не лише по станціях: у ДТЕК пояснили, чому відключень світла стало більше

Епоха електрики: попит стрімко зростає

Розвинені економіки, які мали стабільне споживання в останні 10 років, тепер також побачать стрибок – завдяки зростанню кількості дата-центрів та застосувань ШІ.

Як пише MIT Technology Review, окрема стаття витрат – кондиціонування. До 2035 року збільшення доходів та підвищення температур додадуть понад 500 ГВт пікового навантаження, що еквівалентно понад 10% від рівня 2024 року.

Вплив ШІ відчуватиметься нерівномірно

У 2025 році інвестиції в дата-центри сягнуть 580 мільядрів доларів, випереджаючи глобальні витрати на нафтовидобуток. Але, попри галас, ШІ – не головний чинник зростання споживання електрики: дата-центри становитимуть менше 10% приросту до 2035 року.

Проте в окремих країнах ситуація інша. У США саме дата-центри забезпечать половину приросту попиту до 2030 року. І проблема не лише в обсягах, а в концентрації: центри даних будують навколо міст і на конкретних ділянках мережі, що створює локальні "енергетичні вузькі місця".

Сонце й вітер обганяють вугілля

У першій половині 2025 року сонячна та вітрова енергетика вперше випередили вугілля. Якщо тенденція збережеться, глобальне споживання вугілля може почати падати вже до кінця десятиліття.

Водночас ядерна енергетика теж повертається: після двадцяти років стагнації світовий атомний парк може зрости на третину в найближчі десять років.

80% прогнозованого зростання електроспоживання припадає на регіони з ідеальними умовами для сонячної генерації – це стимулює подальше прискорення переходу до ВДЕ.

Енергетичний перехід триває, але цього недостатньо

Попри рекордну генерацію чистої енергії, викиди знову встановлять історичний максимум у 2025 році. Щоб уникнути найгірших сценаріїв кліматичної кризи, світові потрібно швидше перебудовувати електромережі, оновлювати інфраструктуру й заміщувати викопні джерела більш темпами, ніж це відбувається зараз.

Чи зникнуть колись ядерні відходи?

Ядерні електростанції виробляють не лише енергію, а й небезпечні відходи, які можуть залишатися радіоактивними від кількох десятиліть до сотень тисяч років. Хоча частина з них швидко втрачає активність, інші потребують довгострокового й глибокого зберігання. Саме тому питання поводження з ядерними відходами лишається критично важливим.

У різні роки з’являлися й радикальні пропозиції. Однією з них було вивезення ядерних відходів у космос. NASA досліджувало цей варіант у 1970–1980-х роках і навіть розглядало можливість відправлення контейнерів у напрямку Сонця. Але висока вартість запусків і ризик аварії зробили ідею неприйнятною. Інший задум – поховання відходів у глибоких океанічних жолобах у зонах субдукції.

Від цієї схеми відмовилися через складність доступу до таких місць і міжнародні заборони на морське захоронення. Обговорювали навіть зберігання у льодових масивах, але Антарктичний договір 1959 року забороняє будь-яку діяльність, що суперечить мирному й науковому статусу континенту.

Ядерна енергетика існуватиме й надалі – від цивільних АЕС до військових кораблів із ядерною установкою. І хоча відходи не зникають повністю, сучасні технології дозволяють довго й безпечно їх ізолювати.