Прибор NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) для обсерватории Джеймс Вебб разработан и изготовлен Канадским космическим агентством (CSA). Он предназначен для получения подробных спектров, что необходимо, например, для изучения атмосфер экзопланет – главного маркера возможности инопланетной биологической жизни.

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Инструменты телескопа Джеймс Вебб / Фото NASA

Специалисты по CSA вместе с инженерами NASA совместно ищут причины аномалии в связи с прибором и намерены решить проблему в ближайшее время. Все запланированные научные работы с использованием NIRISS, которые пока приостановлены, будут перенесены на другие дни.

Насколько велика проблема со сбоем инструмента

Поскольку сбой произошел в программном обеспечении, возобновление работы прибора NIRISS – это только вопрос времени. Для инженеров сейчас важно найти причину инцидента и попытаться избежать его повторения в будущем. На этом фоне сбой в работе камеры и спектрографа среднего инфракрасного диапазона имеет более неприятный вид (там была отмечена проблема с механикой) – стало заедать колесо с переключающимися фильтрами. Но если решили эту проблему, то проблема со сбоем программного обеспечения тоже будет решена.

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Джеймс Уэбб собирает много данных

Операторы самого дорогого в истории космического телескопа жалуются, что исследовательская обсерватория работает слишком хорошо. Они сравнивают его с пожарным шлангом, из которого изо всех сил бьет струя воды.

Речь идет о 50 гигабайтов в день, в то время как его предшественник, Hubble, генерирует один-два гигабайта. Это привело к тому, что количество анализов начало преобладать над качеством.