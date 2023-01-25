Прилад NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) для обсерваторії Джеймс Вебб розроблений і виготовлений Канадським космічним агентством (CSA). Він призначений для отримання докладних спектрів, що необхідно, наприклад, для вивчення атмосфер екзопланет – головного маркера можливості інопланетного біологічного життя.

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Інструменти телескопа Джеймс Вебб / Фото NASA

Фахівці з CSA разом з інженерами NASA спільно шукають причини аномалії у зв'язку з приладом і мають намір вирішити проблему найближчим часом. Усі заплановані наукові роботи з використанням NIRISS, які поки що призупинено, буде перенесено на інші дні.

Наскільки великою є проблема зі збоєм інструмента

Оскільки збій стався в програмному забезпеченні, відновлення роботи приладу NIRISS – це лише питання часу. Для інженерів зараз важливо знайти причину інциденту і спробувати уникнути його повторення в майбутньому. На цьому тлі збій у роботі камери і спектрографа середнього інфрачервоного діапазону має більш неприємний вигляд (там було відзначено проблему з механікою) – стало заїдати колесо з фільтрами, що перемикаються. Але якщо вирішили цю проблему, то проблему зі збоєм програмного забезпечення теж буде вирішено.

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Джеймс Вебб збирає забагато даних

Оператори найдорожчого в історії космічного телескопа скаржаться, що дослідницька обсерваторія працює аж занадто добре. Вони порівнюють його з пожежним шлангом, з якого щосили б'є струмінь води.

Мова йде про 50 гігабайтів за день, тоді як його попередник, Hubble, генерує один-два гігабайти. Це призвело до того, що кількість аналізів почала переважати над якістю.