За годы полномасштабной войны Серебрянский лес, расположенный на границе Луганской и Донецкой областей в районе Кременной, подвергся масштабным разрушениям. С осени 2022 года эта территория находится в зоне интенсивных позиционных боев. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью военнослужащего ВСУ Владимира Яроцкого в интервью "Общественному".

Почему Серебрянский лес потерян безвозвратно?

По его словам, Серебрянский лес не был обычным лесным массивом. Речь идет о более 30 тысяч гектаров леса в пределах степной зоны, который по своим характеристикам напоминал бореальные, то есть северные экосистемы. Здесь сочетались виды, присущие как северным регионам, так и южной степи, что делало эту территорию уникальной для Украины.

Формирование леса стало возможным благодаря природным условиям междуречья Северского Донца и рек Жеребец и Красная. Окружение водными артериями создало стабильный микроклимат, который позволил существовать самобытному лесному центру посреди степи.

Впрочем, многолетние боевые действия полностью изменили ландшафт. Артиллерийские обстрелы, работа дронов и массовое рытье окопов привели не только к уничтожению сосновых насаждений, но и к разрушению почвенного покрова. По словам Яроцкого, территория превратилась в сплошную рану: земля перекопана, леса выгорели или были срезаны взрывами, а деревья остались окутанными оптоволоконными кабелями.

Как пишет Униан, ученый отмечает, что природа не исчезает бесследно, но восстановление всегда означает появление чего-то нового. Экосистема, которая существовала в Серебрянском лесу, больше не вернется. Вместо нее постепенно сформируются другие леса и природные комплексы, адаптированы к измененным условиям. Часть процессов может иметь даже положительные последствия, в частности поднятие уровня грунтовых вод после гибели деревьев, что будет способствовать росту новой растительности.

Ситуация с животным миром также разная. Крупные млекопитающие - лоси, олени, косули, кабаны и лисы - смогли оставить опасную территорию и переместиться в другие регионы. Зато для мелкой фауны последствия стали катастрофическими. Насекомые, улитки и моллюски, в частности краснокнижные виды, были фактически уничтожены вместе с почвой.

Так же безвозвратных потерь понесли и отдельные виды растений. По словам Яроцкого, популяции ириса борового и василька донского на этой территории потеряны, и шансов на их естественное восстановление именно здесь практически нет.

На фоне этих событий ученые обращают внимание на появление новых экосистем в Украине. В частности, на месте бывшего Каховского водохранилища формируется тополево-вербовой лес, подобный древним галерейным лесам. Он имеет высокую природную ценность, но одновременно несет риски распространения инвазионных видов. Специалисты отмечают, что решение по восстановлению разрушенных территорий должны учитывать не только экономику, но и долгосрочные экологические последствия.