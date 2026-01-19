За роки повномасштабної війни Серебрянський ліс, розташований на межі Луганської та Донецької областей у районі Кремінної, зазнав масштабних руйнувань. З осені 2022 року ця територія перебуває в зоні інтенсивних позиційних боїв. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю військовослужбовця ЗСУ Володимира Яроцького в інтерв'ю "Суспільному".

Чому Серебрянський ліс втрачено безповоротно?

За його словами, Серебрянський ліс не був звичайним лісовим масивом. Йдеться про понад 30 тисяч гектарів лісу в межах степової зони, який за своїми характеристиками нагадував бореальні, тобто північні екосистеми. Тут поєднувалися види, притаманні як північним регіонам, так і південному степу, що робило цю територію унікальною для України.

Формування лісу стало можливим завдяки природним умовам міжріччя Сіверського Дінця та річок Жеребець і Красна. Оточення водними артеріями створило стабільний мікроклімат, який дозволив існувати самобутньому лісовому осередку посеред степу.

Втім, багаторічні бойові дії повністю змінили ландшафт. Артилерійські обстріли, робота дронів і масове риття окопів призвели не лише до знищення соснових насаджень, а й до руйнування ґрунтового покриву. За словами Яроцького, територія перетворилася на суцільну рану: земля перекопана, ліси вигоріли або були зрізані вибухами, а дерева залишилися оповитими оптоволоконними кабелями.

Як пише Уніан, науковець наголошує, що природа не зникає безслідно, але відновлення завжди означає появу чогось нового. Екосистема, яка існувала в Серебрянському лісі, більше не повернеться. Замість неї поступово сформуються інші ліси та природні комплекси, адаптовані до змінених умов. Частина процесів може мати навіть позитивні наслідки, зокрема підняття рівня ґрунтових вод після загибелі дерев, що сприятиме росту нової рослинності.

Ситуація з тваринним світом також різна. Великі ссавці — лосі, олені, козулі, кабани та лисиці — змогли залишити небезпечну територію й переміститися в інші регіони. Натомість для дрібної фауни наслідки стали катастрофічними. Комахи, равлики та молюски, зокрема червонокнижні види, були фактично знищені разом із ґрунтом.

Так само безповоротних втрат зазнали й окремі види рослин. За словами Яроцького, популяції ірису борового та волошки донської на цій території втрачені, і шансів на їх природне відновлення саме тут практично немає.

На тлі цих подій науковці звертають увагу на появу нових екосистем в Україні. Зокрема, на місці колишнього Каховського водосховища формується тополево-вербовий ліс, подібний до давніх галерейних лісів. Він має високу природну цінність, але водночас несе ризики поширення інвазійних видів. Фахівці наголошують, що рішення щодо відновлення зруйнованих територій мають враховувати не лише економіку, а й довгострокові екологічні наслідки.