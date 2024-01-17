Galaxy Unpacked 2024

Очікується, що нових смартфонів буде три: базовий Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra. Ми вже знаємо практично всі їхні характеристики завдяки численним витокам, однак компанія завжди може притримувати неочікуваний сюрприз, особливо в плані програмного забезпечення.

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Судячи з наявної інформації саме на програмній частині сконцентрується цього разу компанія. Нас очікує дуже й дуже багато штучного інтелекту. Ще кілька місяців тому інсайдери обіцяли, що ці смартфони стануть найрозумнішими на ринку завдяки інтегрованому ШІ. Останнім часом ми отримували відомості про майбутні ШІ-функції.

Презентація почнеться сьогодні, 17 січня, о 20:00 за київським часом. Подивитися Samsung Galaxy Unpacked January 2024 можна на офіційному YouTube-каналі компанії.

Пряма трансляція: відео