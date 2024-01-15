Серія Galaxy S24 запропонує до семи років оновлень

Цю інформацію поки що варто сприймати лише як чутки, адже сама компанія не робила жодних заяв з нього приводу. До презентації флагманських смартфонів лишається ще два дні.

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Як пише видання Android Headlines, Samsung піде слідами Google. Наразі компанія постачає свої останні флагмани з 4-річним терміном основних оновлень Android і 5-річним терміном патчів безпеки, але в цьому звіті стверджується, що Samsung Galaxy S24 в усіх моделях забезпечить по 7 років основних оновлень і патчів безпеки.

Це означає, що смартфони, які спочатку вийдуть з Android 14, отримають Android 21, якщо, звісно, Google не випустить до того часу якусь нову операційну систему, про що вже не один рік ходять чутки.

Circle to Search

Крім того, серія маркетингових зображень, опублікованих інсайдером Еваном Блассом, відомим під псевдонімом evleaks, демонструє низку нових функцій, які з'являться в серії Galaxy S24. Всі вони зосереджені на штучному інтелекті. Сюди входить раніше анонсований "Живий переклад" для телефонних дзвінків, використання ШІ для поліпшення масштабування вночі, а також функція "Асистент нотаток" на основі ШІ в додатку "Нотатки" від Samsung.

Далі згадуються технічні характеристики, які ми вже неодноразово бачили в інших витоках.

Якщо говорити про те, чого ми ще не знали, то найцікавіша новинка стосується функції "Обведи для пошуку". Circle to Search описується так: "Шукайте будь-яке зображення, відео чи текст на екрані. Обведіть, виділіть, напишіть або торкніться, щоб знайти те, що вас цікавить, без необхідності робити скриншоти".

Хоча деталі не зрозумілі лише з цих витоків, схоже, що це нова форма взаємодії в Google Lens. На вже видаленому зображенні вона показана з використанням пера S Pen, але це, ймовірно, не єдиний спосіб її використання.

Таким чином вам більше не потрібно буде робити знімок екрана, а потім завантажувати його в Google Lens, щоб розпізнати текст чи здійснити пошук за зображенням – достатньо лише обвести потрібну область на екрані.

Ранні чутки про платний штучний інтелект частково спростовують

Раніше інсайдер Revegnus писав, що за користування своїм ШІ Samsung може стягувати окрему плату за прикладом щомісячної підписки. У новому витоку згадується, що функції Galaxy AI будуть безплатними принаймні до 2025 року на підтримуваних пристроях Galaxy.

Це свідчить про те, що Samsung, можливо, все ж хоче зробити деякі функції платними, але почекає з цим принаймні деякий час після запуску.

Хай там як, деталі ми дізнаємося вже 17 січня о 20:00, коли компанія представить свої флагмани.