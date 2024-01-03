Коли чекати нові смартфони

Деякий час тому в мережі опинилися промо-матеріали, які тепер дійсно використовуються для анонсу презентації. Ми детально описали їх у попередньому дописі на цю тему.

Варто зазначити, що оголошена інформація повністю збігається зі злитою: презентація відбудеться 18 січня о третій ночі за місцевим південнокорейським часом. В Україні на той момент буде 20:00 17 січня 2024 року.

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Першим дату розкрив австралійський підрозділ компанії. Там за місцевим часом презентація почнеться о 5 ранку 18 січня.

Давайте подивимось повний тизер запрошення від Samsung: відео

Очікується, що попередні замовлення на нові смартфони відкриють або в той же день або незабаром після офіційного анонсу серії Galaxy S24.

Як і повідомляли численні попередні витоки інформації, Samsung збирається почати нову "еру штучного інтелекту" для своїх продуктів, інтегрувавши те, що вона називає "Galaxy AI". Поки що неясно, що саме це буде. Повідомлення приблизно річної давності анонсували власний штучний інтелект від компанії, але останні чутки показують, що вона може скористатися напрацюваннями Google і впровадити в свої пристрої чат-бота Bard. У будь-якому випадку на нас точно чекають численні функції генерування всього, що тільки можна – від тексту і шпалер на заставку до численних ШІ-функцій камери, де вона буде домальовувати вам те, чого немає.

Для південнокорейських споживачів компанія приготувала особливий сюрприз: усім, хто зробить попереднє замовлення, компанія надішле смартфон зі збільшеною кількістю пам'яті за тією ж ціною, а також надасть знижку на Galaxy Watch і Galaxy Buds FE. На жаль, в Україні такої акції не планують.