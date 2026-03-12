Компанія Apple інтегрувала свій сервіс розпізнавання музики Shazam безпосередньо в ChatGPT. Завдяки цьому користувачі можуть визначати пісні, не залишаючи чат із ботом. Про це пише 9to5mac.

Як працює Shazam у ChatGPT?

Щоб скористатися новою функцією, достатньо написати запит на кшталт "Shazam, що зараз грає?" або "Shazam, що це за пісня?". Після цього система проаналізує звук і визначить композицію.

Для підключення потрібно зайти на сторінку додатків у ChatGPT, знайти Shazam і прив’язати свій акаунт. Після цього функцію можна запускати прямо в чаті – достатньо почати запит зі слова Shazam або використати команду /Shazam.

Коли сервіс визначить трек, у чаті з’явиться картка з основною інформацією: ім’ям виконавця, назвою пісні, обкладинкою альбому та статистикою того, скільки разів користувачі ідентифікували цей трек через Shazam.

Як пише Macrumors, також можна прослухати короткий фрагмент композиції або зберегти її у власній бібліотеці Shazam, якщо застосунок встановлений на пристрої. Крім того, користувачі можуть продовжити розмову з ChatGPT – наприклад, попросити створити плейлист у Apple Music на основі знайденої пісні.

Інтеграція Shazam стала продовженням попередніх музичних функцій ChatGPT. Кілька місяців тому Apple вже додала підтримку Apple Music, що дозволило використовувати можливості чатбота для створення плейлистів за допомогою звичайних текстових запитів.

Новий додаток Shazam для ChatGPT поступово стає доступним у всьому світі. Він працює у вебверсії сервісу, а також у застосунках ChatGPT для iOS та Android.