Крім того, що Microsoft додає Copilot до своїх програм з пакету Office, вона також вбудувала його прямо у Windows. Помічник викликається в боковій панелі за допомогою окремої кнопки на панелі завдань і пропонує широкі можливості чатбота (пошук, підказки, генерування тексту, зображень, коду – загалом усі можливості Bing AI) та легке керування налаштуваннями комп'ютера завдяки використанню природної мови. Ви можете сказати йому "ввімкни темний режим", і ШІ зробить це за вас, щоб ви не копирсались у Налаштуваннях операційної системи. Перелік варіантів застосування Copilot дуже широкий. Але проблема в тому, що доступ до технологій досі є лише у користувачів Windows 11. Скоро це може змінитися.

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Що про це відомо

Це вельми логічний крок з боку компанії, враховуючи, що вона планує надавати Copilot на платній основі. Кількість користувачів на Windows 10 усе ще значно більша, ніж на Windows 11, а багато комп'ютерів узагалі не підтримують останню версію ОС через особливі вимоги. Обмежуючись лише Windows 11, Microsoft втрачає великі гроші, які потенційно можуть заплатити їй охочі спробувати ШІ-помічника.

Зак Боуден з Windows Central повідомляє, що кнопка і бічна панель Copilot "скоро" з'явиться в Windows 10. Він каже, що Windows 10 Copilot включатиме сторонні плагіни, які працюватимуть в обох операційних системах. "Досвід і можливості Copilot в Windows 10 і Windows 11 будуть приблизно однаковими, включано з сумісністю плагінів в обох версіях ОС", – повідомив журналіст. Цей крок допоможе Microsoft підштовхнути розробників до створення нових плагінів для Copilot, коли вони побачать, що кількість потенційних користувачів цих надбудов стає значно більшою.

Нагадаємо, згідно зі статистикою, Windows 11, випущена понад два роки тому, має близько 400 мільйонів активних пристроїв щомісяця, тоді як Windows 10 все ще працює на близько мільярді активних комп'ютерів щомісяця. Сподівання компанії на блискавичне поширення нової версії ОС на більшість комп'ютерів не виправдалися. Ця версія потребує TPM-модуль версії 2.0 і нову версію BIOS. Звісно, це можна зробити у якому-небудь сервісному центрі або й самостійно за певного рівня знань та вмінь, але будьмо чесними: невже Microsoft сподівалась, що користувачі, які здебільшого не потребують від своїх комп'ютерів нічого особливого, кинуться займатися цим питанням і витрачати гроші просто заради того, щоб отримати практично ту ж саму Windows, але з заокругленими вікнами в інтерфейсі, якою нова ОС була на початку свого релізу?

Підтримка Windows 10 закінчується в жовтні 2025 року, але джерела Боудена кажуть, що в компанії тривають внутрішні дискусії про можливість її продовження.