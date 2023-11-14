Робот використовує алгоритми штучного інтелекту для самостійної підготовки хімічних реакцій, видобуваючи кисень з льоду за допомогою каталізаторів зі зразків гірських порід, що знаходяться поблизу. Кінцевою метою проекту є просування зусиль у потенційній колонізації Місяця та Марса.

А тим часом NASA на два тижні втратило зв'язок з усіма своїми марсоходами

Для цього перед роботом було поставлено завдання отримати речовини для виробництва кисню на основі джерел води, виявлених під час попередніх досліджень Марса.

Оснащений п'ятьма зразками метеоритів, робот протягом шести тижнів проаналізував 243 набори експериментальних даних і приблизно 30 000 теоретичних моделей. Результатом став робочий каталізатор, отриманий з шести металів, вибраних з приголомшливих 3 764 376 можливих формул.

Робот "алхімік" за роботою: дивіться відео

Як це допоможе

Член дослідницької групи професор Цзюнь Цзян наголосив на важливості цього досягнення, заявивши:

Головне значення полягає в тому, що робот, керований штучним інтелектом, виробляє хімічні речовини в невідомих умовах з невідомих матеріалів. Я мрію, що колись ми зможемо відправити перших роботів на Місяць і почати використовувати місцеві ресурси для підготовки необхідних хімічних речовин і матеріалів для людей.

Попри успіхи в лабораторії, для практичної реалізації необхідно вирішити кілька проблем.

Робот потребуватиме значних обчислювальних потужностей з високою ефективністю.

Його апаратне забезпечення має витримувати суворі радіаційні умови на поверхні Марса.

Побічний продукт видобутку кисню – водень – може слугувати потенційним джерелом палива, тож це слід використати.

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Дослідники вважають, що такий інноваційний підхід може значно прискорити процес підготовки необхідних матеріалів і хімікатів для майбутніх досліджень і потенційної колонізації позаземних середовищ.