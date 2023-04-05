Над дослідженням працювали вчені з Австрії та Великої Британії. Вони вивчали властивості двох типів шовку, який виробляють павуки і тутовий шовкопряд. Кожен матеріал має свої переваги, тому вони вирішили їх об'єднати для застосування в регенеративній медицині для відновлення пошкоджених нервів.
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Що відомо про відкриття
Шовк тутового шовкопряда використовували як каркас, а "наповнення" нерва зробили з шовку павуків. Потім тканину протестували на моделях щурів з пошкодженим сідничним нервом.
Крім вражаючого терапевтичного ефекту вчені простежили весь механізм регенерації. Наприклад, вони з'ясували, що каркас містить пористу стінку для обміну поживними речовинами, а їхня особлива молекулярна структура відповідає за стабільність тканини. Крім іншого, визначено клітини, які відіграють вирішальне значення для регенерації нервів.
Перспективи
Хоча лікування й не було успішним в усіх випадках, це не означає, що технологію не можна покращити в майбутньому. Зараз вчені досліджують можливості нового підходу для регенерації при травмах периферичних нервів у людини. У разі успіху це відкриє нову главу в регенеративній неврології.