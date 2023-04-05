Над дослідженням працювали вчені з Австрії та Великої Британії. Вони вивчали властивості двох типів шовку, який виробляють павуки і тутовий шовкопряд. Кожен матеріал має свої переваги, тому вони вирішили їх об'єднати для застосування в регенеративній медицині для відновлення пошкоджених нервів.

Цікаво Вчені створили штучну шкіру, яка змінює колір, витримує холод і вбиває мікробів

Що відомо про відкриття

Шовк тутового шовкопряда використовували як каркас, а "наповнення" нерва зробили з шовку павуків. Потім тканину протестували на моделях щурів з пошкодженим сідничним нервом.

Лікування виявилося порівнянним за ефективністю з клітинною терапією – нерв успішно ріс уздовж шовкових ниток доти, доки розірвані нервові закінчення не були з'єднані.

Крім вражаючого терапевтичного ефекту вчені простежили весь механізм регенерації. Наприклад, вони з'ясували, що каркас містить пористу стінку для обміну поживними речовинами, а їхня особлива молекулярна структура відповідає за стабільність тканини. Крім іншого, визначено клітини, які відіграють вирішальне значення для регенерації нервів.

Перспективи

Хоча лікування й не було успішним в усіх випадках, це не означає, що технологію не можна покращити в майбутньому. Зараз вчені досліджують можливості нового підходу для регенерації при травмах периферичних нервів у людини. У разі успіху це відкриє нову главу в регенеративній неврології.

Варто зазначити, що завдяки своїм характеристикам цей матеріал є особливо цінним для біомедичних досліджень: шовк золотого павука-туруна з Танзанії міцніший на розрив, ніж нейлон, еластичніший за сталь, надзвичайно термостійкий і водонепроникний, а також має антибактеріальну дію.