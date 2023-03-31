Подібно до інших головоногих, тропічних риб і хамелеонів, кальмари мають періодичні фотонні наноструктури. Вони дають їм здатність змінювати колір шкіри у відповідь на зовнішні подразники, а також для маскування, спілкування і залицяння.
Цікаво У риб виявили здатність розуміти й розділяти чужі емоції
Деталі винаходу
У кальмарів є багато тисяч клітин, які називаються хроматофорами.
- Вони знаходяться прямо під поверхнею шкіри й пов'язані з нервовою системою тварини.
- У центрі хроматофор знаходиться еластичний мішок, наповнений пігментом.
- Скорочення м'язів контролюють розмір хроматофорів, змінюючи колір шкіри кальмарів.
- За динамічну пігментацію і райдужність тварини відповідають білки рефлектину, вони ж заломлюють світло.
Дослідники з Даляньського технологічного університету імітували розташування рефлектину в шкірі кальмара, щоб створити нову фотонно-іонну шкіру. Коли вона піддається впливу зовнішніх подразників, її наноструктура викликає швидку зміну кольору. Водночас іонний транспорт у шкірі змінюється, дозволяючи механічним і температурним подразникам перетворюватися на електричні сигнали. Таким чином, датчик змінює колір при зміні навантаження, тиску і температури.
Бажаючи поліпшити властивості шкіри, туди додали монолаурат гліцерину, сполуку з потужними антимікробними властивостями, і поліетиленгліколь 200, який може витримувати низькі температури, не замерзаючи.