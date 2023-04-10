Цікавий експеримент

Щоб перевірити цю теорію, британська газета Daily Mail провела експеримент. Як повідомляє 24 Канал, журналісти видання створили новий обліковий запис Google на скинутому до заводських налаштувань телефоні і створили вигадану особу з фальшивим акаунтом у Facebook.

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Потім експериментатори протягом двох днів вимовляли назви різних продуктів біля телефону, але виявили, що у підсумку не отримали жодної онлайн-реклами, яка б містила ті чи навіть схожі продукти. Це привело їх до висновку, що телефони насправді не прослуховують ваші розмови, щоб пропонувати вам таргетовану рекламу.

Разом з тим видання попросило прокоментувати таку можливість Джордана Шредера, відповідального за мережеву безпеку в Barrier Networks. Він зазначив, що нема потреби в тому, щоб телефони прослуховував вас для таргетування реклами. Компанії можуть збирати інформацію за допомогою інших засобів, використовуючи ваш пристрій, а вартість прослуховування мільйонів власників телефонів була б непомірно високою.

Тоді як же реклама з'являється так точно після того, як ви згадуєте продукт перед своїм телефоном?

Як смартфон знає що і коли вам потрібно

Журналісти Daily Mail виявили, що найбільша кількість таргетованої реклами з'являється після того, як користувач взаємодіє з Google Assistant та Google Search. Вони навіть виявили, що Google створює цілу веб-сторінку з брендами, які могли б зацікавити користувача – її можна знайти за адресою myadcenter.google.com. Тут ви можете налаштувати бажані теми й бренди для того, щоб реклама була максимально корисною.

Цікаво! Дослідження Daily Mail свідчить про те, що реклама не є результатом підслуховування, а скоріше таргетована на основі вашої пошукової історії та активності в Інтернеті.

Що робити, якщо ви не хочете бачити персоналізовану рекламу

Ви можете заборонити Google надсилати вам персоналізовану рекламу. На сайті "Мій центр оголошень" ви можете налаштувати свої параметри реклами. Тут можна налаштувати отримання більшої або меншої кількості оголошень, пов'язаних з певною темою або брендом, і навіть обмежити рекламу для певних категорій, таких як:

алкоголь,

застосунки для знайомств,

азартні ігри,

вагітність і виховання дітей,

схуднення.

Це дає вам можливість контролювати рекламу, яку ви бачите, і допомагає керувати своєю конфіденційністю.

Однак, якщо ви хочете уникнути відстеження Google з метою таргетування реклами, ви можете виконати такі дії:

Перейдіть на сторінку myadcenter.google.com і виберіть "Керування конфіденційністю" у верхній лівій частині дисплея. Потім у правій частині екрана знайдіть кнопку з написом "Персоналізовані оголошення" і натисніть на синю кнопку з написом "Увімкнути". Нарешті, у правому нижньому куті спливаючого вікна натисніть "Вимкнути", щоб вимкнути персоналізовану рекламу.

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Підсумок

Хоча може здатися, що ваш телефон прослуховує ваші розмови для таргетування реклами, насправді це не так. Реклама таргетується на основі вашої історії пошуку та активності в Інтернеті, і ви маєте можливість керувати налаштуваннями реклами та параметрами конфіденційності.

Вам може здатися, що ви ніколи раніше не згадували про той чи інший товар окрім як у розмові з другом поряд з вашим смартфоном, однак це може бути не зовсім так. Реклама того чи іншого продукту може бути логічним кроком на основі вашого поводження в соцмережах, постів в Instagram, коментарів та іншої діяльності в інтернеті. Це ж стосується і використання різноманітних застосунків, які також збирають інформацію про вас.