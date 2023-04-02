24 Канал нагадує, що виробники смартфонів рекомендують тримати пристрій при температурі 0-35 градусів за Цельсієм, коли він заряджається, перебуває в роботі або простоює. Однак важливо пам'ятати, що деякі дії, такі як ігри, потокове відео або синхронізація великого обсягу даних, можуть призвести до того, що ваш телефон нагріється більше ніж зазвичай, а цього краще уникати і ось чому.

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Чому смартфону не варто перегріватися

Хоча телефони мають процесор, як і комп'ютери, вони не мають активної системи охолодження, тобто внутрішніх вентиляторів, які б знижували температуру. Тому дуже важливо пам'ятати, де ви залишаєте свій смартфон на зарядці або під час перегляду відео.

Наприклад, краще не залишати смартфон на приладовій панелі або в гарячій машині, та ще й під час заряджання.

Те саме стосується і підвіконня. Краще не класти смартфон туди особливо під час сонячного дня, коли на нього потрапляють прямі сонячні промені.

Ще одна порада – ніколи не залишайте смартфон на зарядці під подушкою, покривалом чи ковдрою. Це взагалі в рідкісних випадках може стати причиною пожежі.

Що робити, якщо смартфон перегрівся

Якщо ваш телефон перегрівся, ви можете використати наші поради, щоб охолодити його.

По-перше , відключіть пристрій від мережі, якщо він заряджається, вимкніть його і покладіть у прохолодне місце подалі від прямих сонячних променів або джерел тепла, наприклад, радіаторів.

, відключіть пристрій від мережі, якщо він заряджається, вимкніть його і покладіть у прохолодне місце подалі від прямих сонячних променів або джерел тепла, наприклад, радіаторів. По-друге , зніміть чохол. Цей крок допоможе смартфону охолонути значно швидше.

, зніміть чохол. Цей крок допоможе смартфону охолонути значно швидше. По-третє, вимкніть усі програми, які можуть навантажувати пристрій, особливо, якщо це відбувається під час зарядки. Також не варто в процесі заряджання переглядати відео, серфити в інтернеті чи передавати дані.

Мій смартфон постійно нагрівається під час зарядки, що робити?

Варто пам'ятати, що нагрівання батареї та корпусу смартфона у процесі зарядки – це звична справа. Однак в деяких випадках це нагрівання може бути надмірним. Якщо під час зарядки смартфон настільки гарячий, що близький до обпікання долоні – так бути не повинно!

У такому випадку слід негайно від'єднати смартфон від зарядного пристрою та охолодити його. Далі слід перевірити зарядний пристрій та провід.

Спершу переконайтеся, що зарядний пристрій не нагрівається надміру. Якщо він також дуже гарячий у процесі зарядки – найімовірніше він несправний і його слід замінити.

Перевірте, чи немає пошкоджень на кабелі та у місцях згину біля штекерів. Якщо вони є, кабель слід негайно замінити.

Використовуйте лише аксесуари відомих брендів, а краще оригінальні зарядні пристрої та проводи від виробника вашого смартфона.

Якщо смартфон продовжує суттєво нагріватися, хоч проблема не в кабелі і не в зарядному пристрої – слід звернутися у сервісний центр, можливо проблема стосується батареї, або інших внутрішніх елементів телефона.

Смартфон нагрівається, коли я граю в ігри, дивлюся відео чи користуюся програмами

Невелике нагрівання смартфона в процесі роботи теж допускається. Варто розуміти, що коли ви продовжуєте користуватися смартфоном, коли він нагрітий – ви можете нашкодити батареї, яка в цей момент значно швидше втрачає заряд.

Надійний спосіб охолодити телефон в такому випадку – це вимкнути програми, які спричиняють перегрівання. Процесор вашого пристрою багато працює, обробляючи ігри, функції доповненої реальності та GPS-навігації, і вони можуть спричинити швидке нагрівання телефону.

Закрийте всі програми, якими ви не користуєтеся, і вимкніть інші, щоб дати пристрою перепочити. Ви також можете перевірити наявність шкідливого програмного забезпечення, оскільки воно може спричинити перегрів пристрою і завдати йому непоправної шкоди.

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Пам'ятайте, що ваш смартфон – це цінний інструмент, який потребує догляду та обслуговування. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути перегрівання і забезпечити безперебійну роботу телефону на довгі роки.