24 Канал нагадує, що виробники смартфонів рекомендують тримати пристрій при температурі 0-35 градусів за Цельсієм, коли він заряджається, перебуває в роботі або простоює. Однак важливо пам'ятати, що деякі дії, такі як ігри, потокове відео або синхронізація великого обсягу даних, можуть призвести до того, що ваш телефон нагріється більше ніж зазвичай, а цього краще уникати і ось чому.
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Чому смартфону не варто перегріватися
Хоча телефони мають процесор, як і комп'ютери, вони не мають активної системи охолодження, тобто внутрішніх вентиляторів, які б знижували температуру. Тому дуже важливо пам'ятати, де ви залишаєте свій смартфон на зарядці або під час перегляду відео.
- Наприклад, краще не залишати смартфон на приладовій панелі або в гарячій машині, та ще й під час заряджання.
- Те саме стосується і підвіконня. Краще не класти смартфон туди особливо під час сонячного дня, коли на нього потрапляють прямі сонячні промені.
- Ще одна порада – ніколи не залишайте смартфон на зарядці під подушкою, покривалом чи ковдрою. Це взагалі в рідкісних випадках може стати причиною пожежі.
Що робити, якщо смартфон перегрівся
Якщо ваш телефон перегрівся, ви можете використати наші поради, щоб охолодити його.
- По-перше, відключіть пристрій від мережі, якщо він заряджається, вимкніть його і покладіть у прохолодне місце подалі від прямих сонячних променів або джерел тепла, наприклад, радіаторів.
- По-друге, зніміть чохол. Цей крок допоможе смартфону охолонути значно швидше.
- По-третє, вимкніть усі програми, які можуть навантажувати пристрій, особливо, якщо це відбувається під час зарядки. Також не варто в процесі заряджання переглядати відео, серфити в інтернеті чи передавати дані.
Мій смартфон постійно нагрівається під час зарядки, що робити?
Варто пам'ятати, що нагрівання батареї та корпусу смартфона у процесі зарядки – це звична справа. Однак в деяких випадках це нагрівання може бути надмірним. Якщо під час зарядки смартфон настільки гарячий, що близький до обпікання долоні – так бути не повинно!
- У такому випадку слід негайно від'єднати смартфон від зарядного пристрою та охолодити його. Далі слід перевірити зарядний пристрій та провід.
- Спершу переконайтеся, що зарядний пристрій не нагрівається надміру. Якщо він також дуже гарячий у процесі зарядки – найімовірніше він несправний і його слід замінити.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на кабелі та у місцях згину біля штекерів. Якщо вони є, кабель слід негайно замінити.
- Використовуйте лише аксесуари відомих брендів, а краще оригінальні зарядні пристрої та проводи від виробника вашого смартфона.
- Якщо смартфон продовжує суттєво нагріватися, хоч проблема не в кабелі і не в зарядному пристрої – слід звернутися у сервісний центр, можливо проблема стосується батареї, або інших внутрішніх елементів телефона.
Смартфон нагрівається, коли я граю в ігри, дивлюся відео чи користуюся програмами
Невелике нагрівання смартфона в процесі роботи теж допускається. Варто розуміти, що коли ви продовжуєте користуватися смартфоном, коли він нагрітий – ви можете нашкодити батареї, яка в цей момент значно швидше втрачає заряд.
Надійний спосіб охолодити телефон в такому випадку – це вимкнути програми, які спричиняють перегрівання. Процесор вашого пристрою багато працює, обробляючи ігри, функції доповненої реальності та GPS-навігації, і вони можуть спричинити швидке нагрівання телефону.
Закрийте всі програми, якими ви не користуєтеся, і вимкніть інші, щоб дати пристрою перепочити. Ви також можете перевірити наявність шкідливого програмного забезпечення, оскільки воно може спричинити перегрів пристрою і завдати йому непоправної шкоди.
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Пам'ятайте, що ваш смартфон – це цінний інструмент, який потребує догляду та обслуговування. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути перегрівання і забезпечити безперебійну роботу телефону на довгі роки.