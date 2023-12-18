Проблема, про яку мовиться, відома як "cap set problem", полягає в розташуванні точок таким чином, щоб вони ніколи не утворювали пряму лінію, що є унікальним викликом для математиків.

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Дослідники DeepMind стверджують, що FunSearch створив абсолютно нове рішення цієї проблеми, що стало першим випадком, коли ШІ зробив наукове відкриття, якого не було в його навчальних даних.

Науковці пояснили, що FunSearch був побудований на основі AlphaZero, попередньої моделі ШІ від DeepMind. На відміну від традиційних підходів, FunSearch вирішує математичні задачі подібно до гри.

Основна велика мовна модель, Codey, навчається на комп'ютерному коді і має здатність відкидати неправильні відповіді, одночасно включаючи правильні в процес навчання.

Дослідники шоковані можливостями ШІ

Попри те, що для отримання рішення знадобилося кілька днів, здатність ШІ давати абсолютно нову відповідь, раніше невідому людині, є значним досягненням.

Віце-президент з досліджень DeepMind, Пушміт Колі, закцентував на важливості цього досягнення, заявивши:

Цього немає в навчальних даних. Про це навіть не було відомо.

Дослідники, радіючи цьому прориву, визнають, що здатність FunSearch до "самостійного мислення" залишається загадкою.

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Поки наукова спільнота очікує на подальше вивчення та підтвердження тверджень DeepMind, перспектива того, що ШІ-система генерує справді нові наукові відкриття, є свідченням того, що можливості штучного інтелекту зростають. Це перший випадок, коли великою мовною моделлю було зроблено справжнє нове наукове відкриття.