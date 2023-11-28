Творці Айтани стверджують, що вона виглядає досить реалістично, щоб привернути увагу людей-знаменитостей, навіть запрошуючи їх на побачення за допомогою особистих повідомлень. І справді, якщо відвідати instagram ШІ моделі деякі її фото можна легко переплутати з реальними, адже вони скидаються на добре відретушовані знімки.
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У фінансовому плані незвична затія, схоже, приносить свої плоди: за деякими даними, Айтана "заробляє" до 11 000 доларів щомісяця.
Ми зробили це, щоб заробляти на життя краще і не залежати від інших людей, які мають его, манії або просто хочуть заробити багато грошей, позуючи,
– пояснив Рубен Круз, співтворець Aitana і засновник The Clueless.
Чи варто реальним інфлюєнсерам перейматися
Поява ШІ-інфлюенсерів є зростаючою тенденцією, і Айтана є далеко не першою штучно створеною інтернет-знаменитістю. Згенеровані штучним інтелектом моделі почали з'являтися ще кілька років тому, однак це були переважно експериментальні проєкти.
Унікальним аспектом підходу The Clueless є відверта комерціалізація концепції та твердження, що вони не зацікавлені в роботі з людськими моделями тепер, коли доступні ШІ-генератори зображень.
Як заробляє віртуальна модель
Потоки доходів Айтани включають угоди з брендами на суму понад 1100 доларів кожна та продаж відвертого контенту на платформі, схожій на OnlyFans, під назвою Fanvue. Її акаунт в Instagram набув значної популярності, маючи майже 150 000 підписників за короткий час.
Одні переваги
Окрім фінансових вигод, прихильники ШІ-інфлюенсерів стверджують, що вони пропонують рішення, яке дозволяє уникнути безладних людських драм. Агенції можуть віддавати перевагу моделям, які не несуть ускладнень, пов'язаних з реальними людьми, гарантуючи, що цінності бренду залишаться недоторканими.
Крім того, економія коштів, пов'язана з використанням ШІ-генератора зображень для контенту інфлюенсерів, є значною, особливо у порівнянні з гонорарами, які отримують знаменитості-люди.
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Однак ця концепція не позбавлена суперечностей і викликає питання щодо потенційного витіснення людей-інфлюенсерів моделями, створеними штучним інтелектом. Цей розвиток подій заслуговує на увагу в той час, коли технологія штучного інтелекту безпосередньо використовується для заміни людської праці, що викликає дискусії про її етичні наслідки.