Творці Айтани стверджують, що вона виглядає досить реалістично, щоб привернути увагу людей-знаменитостей, навіть запрошуючи їх на побачення за допомогою особистих повідомлень. І справді, якщо відвідати instagram ШІ моделі деякі її фото можна легко переплутати з реальними, адже вони скидаються на добре відретушовані знімки.

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У фінансовому плані незвична затія, схоже, приносить свої плоди: за деякими даними, Айтана "заробляє" до 11 000 доларів щомісяця.

Ми зробили це, щоб заробляти на життя краще і не залежати від інших людей, які мають его, манії або просто хочуть заробити багато грошей, позуючи,

– пояснив Рубен Круз, співтворець Aitana і засновник The Clueless.

Чи варто реальним інфлюєнсерам перейматися

Поява ШІ-інфлюенсерів є зростаючою тенденцією, і Айтана є далеко не першою штучно створеною інтернет-знаменитістю. Згенеровані штучним інтелектом моделі почали з'являтися ще кілька років тому, однак це були переважно експериментальні проєкти.

Унікальним аспектом підходу The Clueless є відверта комерціалізація концепції та твердження, що вони не зацікавлені в роботі з людськими моделями тепер, коли доступні ШІ-генератори зображень.

Як заробляє віртуальна модель

Потоки доходів Айтани включають угоди з брендами на суму понад 1100 доларів кожна та продаж відвертого контенту на платформі, схожій на OnlyFans, під назвою Fanvue. Її акаунт в Instagram набув значної популярності, маючи майже 150 000 підписників за короткий час.

Круз наполягає на тому, що занадто гладкі гламурні знімки Айтани успішно обманюють людей. Він навіть розповів про випадок, коли відомий латиноамериканський актор, не знаючи про неіснування Айтани, зв'язався з нею, щоб домовитися про побачення.

Одні переваги

Окрім фінансових вигод, прихильники ШІ-інфлюенсерів стверджують, що вони пропонують рішення, яке дозволяє уникнути безладних людських драм. Агенції можуть віддавати перевагу моделям, які не несуть ускладнень, пов'язаних з реальними людьми, гарантуючи, що цінності бренду залишаться недоторканими.

Крім того, економія коштів, пов'язана з використанням ШІ-генератора зображень для контенту інфлюенсерів, є значною, особливо у порівнянні з гонорарами, які отримують знаменитості-люди.

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Однак ця концепція не позбавлена суперечностей і викликає питання щодо потенційного витіснення людей-інфлюенсерів моделями, створеними штучним інтелектом. Цей розвиток подій заслуговує на увагу в той час, коли технологія штучного інтелекту безпосередньо використовується для заміни людської праці, що викликає дискусії про її етичні наслідки.